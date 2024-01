Chcete jednoduchým a efektivním způsobem povýšit chuť rýže? Přidejte k ní vařit také slupky od cibule!

Cibule tvoří základ mnoha pokrmů a byla by škoda nevyužít i sílu a užitečné vlastnosti jejích slupek. Proto je zbytečně nevyhazujte, dají se využít na mnoho dalších prospěšných záležitostí. Kromě jiného se jedná o dokonalé dochucovadlo. Slupky uplatníte nejen v jakémkoliv vývaru, ale perfektně vylepší i vařenou rýži.

Slupky plné zdraví

Stejně jako ostatní zelenina má i cibule velké množství významných živin právě ve slupce. Je bohatá nejen na vlákninu, ale také na flavonoidy a vitaminy, především A, C a E. Podílí se tak na kvalitním trávení a zároveň dokonale pomáhá z těla odvádět nezdravé toxiny ze střev. Zároveň slupky také obsahují důležité antioxidanty, a to především kvercetin, který působí protizánětlivě, je výbornou prevencí ucpávání cév a zklidňuje mnohé alergické reakce.

close info shutterstock.com zoom_in Cibulové slupky obsahují vitamíny A, C a E a velké množství antioxidantů.

Žádný odpad, ale dokonalé koření

Možná vás to nikdy nenapadlo, ale cibulové slupky jsou i zajímavým dochucovadlem, které pokrmu dodá ten správný říz. Nejdříve však z cibule odstraňte tu nejšpinavější vnější vrstvu a před oloupáním cibuli důkladně očistěte. Používejte vždy jen dokonale čisté slupky. Můžete je využít v čerstvé formě, kdy je přidáte k vařené rýži, ale i těstovinám či bramborám, ale velice snadno si můžete připravit i sušené koření.

Cibulové slupky do kořenky

Cibulové slupky si můžete také dát usušit. Rozprostřete je na pečící plech předem vyložený pečicím papírem a vložte je na hodinu do trouby vyhřáté na teplotu 90 stupňů Celsia. Místo trouby lze využít i sušičku. Usušené slupky nechte řádně vychladnout a posléze je rozemněte mezi prsty. Následně drť nasypte do uzavíratelných kořenek a uložte na suché místo. Koření je vhodné nejen do vývarů, polévek a omáček, ale i k masu, do paštik nebo do zeleninových salátů.

Rýže s fantastickou chutí

Díky cibulovým slupkám můžete posunout chuť i výživné složky vařené rýže o level výš. Jistě to doceníte i na příjemné vůni. Stačí slupky k rýži přidat, nechat je po celou dobu louhovat a následně odstranit. Pro lepší manipulaci je můžete vložit do sítka nebo jemného plátýnka.

close info shutterstock.com zoom_in Z cibulových slupek si můžete také připravit léčivý čaj.

Uvařte si ze slupek lahodný čaj

Z cibulových slupek si můžete také připravit léčivý čaj. Stačí slupky 15 minut povařit a scedit. Kromě jiného vám pomůže s lepším usínáním, protože umí navodit spánek. Slupky z cibule totiž obsahují L-tryptofan, který působí jako přírodní sedativum a pomůže celkově zklidnit nervy.

