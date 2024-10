Bramboráčky jsou fajn, ale kouzlit se dá i s rýží! Placičky z rýže a zeleniny můžete smažit, ale zdravější verzi si snadno připravíte ve vaflovači nebo na kontaktním grilu. Zkuste to! Třeba si právě tuto obměnu zamilujete!

Vyzkoušejte rýžové placky!

O tom, zda je zdravější rýže nebo brambory, se vedou léta spory. Obě potraviny mají svá pro i proti a velmi záleží i na tom, zda používáte rýži hnědou, ale také jestli konzumujete brambory i se slupkou. Vše totiž hraje roli. Rýže je nicméně lépe stravitelná, oproti bramborám má vyšší obsah železa, hořčíku i zinku. Používání celých rýžových zrn i se slupkami pak nabízí další benefity.

Rýžové placky jsou rozhodně chutné a existuje celá řada různých receptů i způsobů zpracování, díky nimž si připravíte snadno a rychle zdravou večeři nebo oběd.

Jak připravit rýžové placky? Je to náramně jednoduché. Recept vám představí také tento videopříspěvek z YouTube kanálu „tescomavideo“.

Zdroj: Youtube

Ještě zdravější příprava rýžových placek

Rýžové placky se zeleninou mohou být příjemnou změnou i receptem, ve kterém chytře využijete zbytky rýže. Pokud nechcete placky smažit, zkuste si vzít na pomoc kuchyňské spotřebiče.

S ještě zdravější přípravou vám může pomoci šikovný pomocník, kterým již mnohé domácnosti disponují. Rýžové placky můžete připravit v sendvičovači s výměnnými plotýnkami, případně přímo ve vaflovači. Pokud vám na tvaru nezáleží, nebojte se upéci placky na kontaktním grilu. Jde jen o to, by byly ploténky vybavené nepřilnavou vrstvou. Možné je i pečení a to v troubě klasické i horkovzdušné.

Čistě rýžové vafle

Do rýžové hmoty můžete přidat všelicos. Někdo připravuje placky úplně stejně jako bramboráky. Nicméně fantazii se meze nekladou a vy můžete do směsi vmíchat jakoukoli najemno krájenou zeleninu či koření podle chuti.

Takovéto snadné vaření ze zbytků úplně vybízí k improvizaci a experimentům, při kterých můžete využít vaše oblíbené kombinace chutí i vůní, protože rýže je velmi kompatibilní a dá se jíst téměř ke všemu.

Rýže může být také docela prostá jakýchkoli přísad. Vždy je však nutné postříkat obě plotýnky grilu nebo sendvičovače malým množstvím oleje, než dáte rýži zapéct. Pokud zvolíte rýži bez přísad, upečenou rýžovou vafli můžete obložit sýrem, salámem, kuřecím masem nebo zeleninou, ale jíst ji můžete i nasladko s ovocem.

Zdroje: fresh.iprima.cz, heatherdisarro.com