Babička dělala rýžový nákyp s horkými třešněmi. Všichni si šli vždycky přidat

Rýžový nákyp dnes patří už mezi tak trochu zapomenuté pokrmy a připravuje si ho málokdo. Přitom jde o naprostou lahůdku, kterou naše babičky vařily pravidelně. A dobře věděly proč. Tohle sladké jídlo, jež poslouží jako skvělý oběd i večeře, je rychle hotové a levné a s horkými třešněmi chutná fantasticky.

Naše babičky rozhodně nepotřebovaly mít spíž nacpanou desítkami různým potravin, aby mohly připravit vynikající a hlavně rychlé jídlo. V mnoha případech si vystačily jen s hrstkou ingrediencí a přesto byly schopné naservírovat plnohodnotný pokrm, který nejenže skvěle chutnal, ale také zasytil. A jedním takovým byl dnes už legendární rýžový nákyp.

Rýžový nákyp je dost opomíněným pokrmem. Zdroj: Profimedia

Pochoutka z Indie

Rýžový nákyp se v českých zemích připravuje už tak dlouho, že by se mohlo zdát, že vznikl právě u nás. Tato domněnka by ale nemohla být vzdálenější skutečnosti. Pravda je taková, že se sladký pokrm z rýže a mléka začal vařit už před mnoha a mnoha lety v daleké Indii a v Bangladéši. Tam nese název khír a oproti Česku se do něj přidává celá řada koření. Například bobkový list a kardamom, díky čemuž má khír nezaměnitelnou vůni.

V Česku byla ale vždy pochopitelně nejvíce populární verze s kompotovanými broskvemi, meruňkami anebo třeba jahodami. Někteří ale zdánlivě obyčejný pokrm vyšperkovali k dokonalosti, a to tím, že k němu připravovali bezkonkurenční třešňový přeliv.

Mléčná rýže

Z rýže můžete připravit při nedostatku času i skvělou mléčnou rýži. I ta bude chutnat famózně se zmíněným třešňovým přelivem a hodí se perfektně například ke snídani.

Rýžový nákyp

Jestliže se rozhodnete pro plnohodnotný rýžový nákyp, propláchněte 200 gramů rýže a uvařte ji doměkka v 750 mililitrech mléka, které jste předem ochutili 50 gramy cukru a špetkou soli. Do uvařené rýže vmíchejte 100 gramů másla a nechte ji zcela zchladnout. Až se tak stane, zamíchejte do rýže ještě 3 žloutky a také sníh vyšlehaný ze 3 bílků. Všechno pak nalijte do máslem vymazané zapékací formy, zakryjte víkem a pečte při 180 stupních Celsia zhruba 50 minut. Po uplynutí času ještě sundejte víko a nechte nákyp dopéct, aby byl na povrchu zlatavý.

Mléčná rýže bude chutnat famózně s třešňovým přelivem Zdroj: 123RF

Horké třešně

Před samotným podáváním si ještě uvařte třešňový přeliv. Zhruba 200 gramů vypeckovaných třešní dejte do hrnce, přilijte k nim asi 100 mililitrů vody, přidejte 1 lžíci cukru a 1 lžičku kukuřičného škrobu. Přiveďte obsah hrnce k varu, stáhněte plamen a za stálého míchání nechte probublávat asi 2 minuty. Pak už jen přelivem polijte na talíři kousek nákypu a můžete podávat.