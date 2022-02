Hříšně dobrý rýžový nákyp s jablky a skořicí: Slaďoučký a nadýchaný jako polštář

Ve školní jídelně nenáviděné jídlo, které, když se udělá pořádně, je neskutečnou lahůdkou. Nedovolte, aby se vašim dětem znechutil, a připravte jim ho podle následujícího receptu. Neuvěříte, jak bude chutný a voňavý!

Pokud se rýžový nákyp nebo kaše neudělá pořádně, nestojí za nic. Nikdo nechce jíst měkkou brečku bez chuti nevalného vzhledu. A přesně tak rýžový nákup vypadal kdysi ve školních jídelnách. Dnes tomu je ale jinak a i tenhle sladký pokrm z rýže může být lahůdka.

Rýžový nákyp musí být jemný. Toho docílíme díky žloutkům utřeným s cukrem a dokonalé pěně. Nadýchanosti zase docílíme důkladným vyšleháním bílků. Zapomeňte tedy na myšlenku, že rýžový nákyp je jen hromada sladké rýže, po které se buď udusíte nebo ji přebijete šťávou z kompotu.

Velmi oblíbený je rýžový nákyp také u našich sousedů v Rakousku, kde se ale dělá trochu jinak. Rakušané nešetří na ničem, na 150 g rýže doporučují pět vajec, půl litru mléka a 60 g másla. My v Čechách dáváme všech surovin méně. Hlavně pak vajec.

Skořice s jablky nákyp skvěle doplňuje. Zdroj: AmyLv/Shutterstock.com

Rýžový nákyp s jablky a skořicí

Pojďme se tedy pustit do přípravy skvělého rýžového nákypu s jablky a skořicí. K jeho přípravě budete potřebovat 1 hrnek kulatozrnné rýže, 4 hrnky plnotučného mléka, 100 g másla + na vymazání, 5 lžic krystalového cukru, 1 vanilkový cukr, 4 vejce, 2 lžičky mleté skořice, 2 lžičky citronové kůry, hrst rozinek, 5 jablek a sůl.

Osolíme si mléko a přivedeme ho k varu. Následně do něj vysypeme rýži a za častého míchání vaříme do té doby, než z ní bude hustá kaše. Poté přimícháme máslo, cukr a necháme vychladnout. Mezitím, co nám bude rýžová směs chladnout, vyšleháme si z bílků kvalitní pevný sníh. Do rýžové směsi vmícháme žloutky, skořici, rozinky, citrónovou kůru a na kousky nakrájená jablka. Jako poslední přijde sníh z bílků.

Do nákypu se skvěle hodí i jahody. Zdroj: Dani Vincek / Shutterstock.com

Může být plnohodnotným jídlem i dezertem

Zapékací mísu vymažeme máslem a nalijeme do ní rýžovou směs. Urovnáme a dáme do trouby předehřáté na 200 °C na cca půl hodinky. Sledujeme, až povrch začne zlátnout. Servírovat můžete rýžový nákyp teplý, ale i studený. Záleží na vaší chuti.

Skvělý je jako víkendový oběd nebo večeře, ale jistě ho v menších porcích můžete servírovat i jako dezert po jídle. V zimním období je skvělou volbou právě varianta s jablky a skořicí, v létě je vynikající použít čerstvé ovoce ze zahrádky.

