Baví vás a voní vám český perník? Pak se vám určitě bude líbit i sakrajda! Je to perníková roláda plněná povidly a ořechy. Jen těžko byste hledali moučník, který je tak báječný k čaji i kávě, jako je právě tahle úžasná staročeská sakrajda.

Znáte recept na staročeskou sakrajdu?

Pekla se také u vás doma sakrajda? Jde o staročeský recept na perníkový závin, který se plnil hlavně ořechy a povidly. Protože je základem perníkové těsto, je to navíc také směsice vůní hřebíčku a skořice, případně dalších druhů koření, které se do takového pečení hodí.

Pojďte se ale podívat, jak se tedy ta sakrajda peče. Prozradí vám to Mirka van Gils Slavíková, která se na svém YouTube kanálu pečení věnuje a najdete na něm desítky zajímavých receptů. Ty vám paní paní Mirka nejen představí, ale také názorně ukáže, jak se do díla pustit, abyste se dobrali zdárného konce. Tady je její staročeský perník s marcipánem a povidly.

Zdroj: Youtube

Jak připravit doma těsto na staročeskou sakrajdu?

Paní Mirka dělá perníkový závin s marcipánem, ale ten rozhodně není podmínkou. Klasická sakrajda s povidly a ořechy rozhodně také stojí za hřích a pochutnat si na ní můžete hned nebo za pár dní, až se trošku rozleží, což mnohým perníkům značně prospívá.

Na přípravu těsta se tradičně používá jak klasická hladká pšeničná mouka, tak také žitná, může být i celozrnná. Těsto připravíte ze směsi 200 g pšeničné a 100 g žitné, do kterých přidáte celý jeden kypřicí prášek.

Mouky s práškem dobře promíchejte a přidejte také balíček perníkového koření a navíc ještě půl lžičky mletého hřebíčku a zázvoru, aby to mělo grády! Dále vmíchejte 1 vidličkou rozšlehané vejce, 220 g moučkového cukru, 2 lžíce medu, 60 g másla pokojové teploty a 1 lžíci rumu pro ovonění.

Z ingrediencí napřed vařečkou a pak i rukama vypracujte nelepivé hladké těsto. Pokud se vám zdá během práce příliš tuhé, přidejte případně lžíci mléka a dobře tekutinu do těsta zapracujte. Toto těsto pak zabalte do fólie nebo dejte do uzavíratelné krabičky a uložte přes noc do lednice. Zaležené těsto se dobře spojí, a to nejen hmota, ale i vůně a chutě.

close info Agnes studio / Shutterstock zoom_in Švestková povidla jsou klasika, kterou ale můžete obměnit povidly z hrušek, třešní nebo višní.

Plnění a pečení perníkové sakrajdy

Druhý den vytáhněte těsto ven, nechte jej povolit při pokojové teplotě. Rozehřejte troubu na 180 °C a plech vyložte pečicím papírem.

Na náplň budete potřebovat 190 g mletých vlašských ořechů, které smícháte s 300 g švestkových povidel. Sice je lepší napoprvé neexperimentovat, ale určitě do budoucna zvažte také povidla hrušková nebo třešňová.

Těsto rozválejte na co nejpravidelnější obdélník zhruba o půlcentimetrové tloušťce. Na celé těsto, kromě asi tří centimetrů u jedné z dlouhých stran, rozetřete povidlovou náplň a sviňte do dlouhé rolády. Nepotřená část by měla zajistit, aby se vám roláda nerozbalovala a konec těsta se přilepil.

Závin přemístěte na pečicí papír zatočeným koncem těsta dolů. Před pečením jej potřete rozšlehaným vejcem a posypejte lžící mletých nebo sekaných ořechů. Pečte 30 až 40 minut až bude perník krásně zlatý a dobře propečený, což můžete vyzkoušet v nejširším místě jehlou nebo špejlí.

Chcete vědět tajemství? Když se vám nechce dělat tu roládu, tak prostě upečte perníkovou placku. Rozřízněte ji na dvě stejné části, první řádně potřete povidly s ořechy a druhou půlku položte nahoru. Je to trochu podvod, ale pořád je to vynikající zákusek. Teď už ale více připomíná perník v čokoládě, který se ještě stále prodává jako svačinka či sladkost pro děti.

Zdroje: apetitonline.cz, casjenprome.cz