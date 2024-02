Tento výtečný a rychlý dezert je tak jednoduchý, až je to k smíchu. Budete ho mít za půl hodinky hotový, na chuti to vůbec nebude znát a potřebujete skutečně jen stopové množství ingrediencí. Podívejte.

Rum se stal velice oblíbeným destilátem, nejen co se týče pití alkoholu, ale také používáním při různých receptech. Největší oblibu si získal v pečených dezertech. A pokud chcete opravdu výtečný recept, který zahrnuje tento všemi milovaný alkohol, zkuste tyto šalamounské řezy. Jsou velice rychlé na přípravu, chutnají naprosto famózně a potřebujete jen 6 ingrediencí.

Video recept na rychlé šalamounské řezy najdete na Youtube kanále Dvě v troubě:

Výtečný destilát

Rum pochází z Karibiku. Obecně se říká, že to byl oblíbený nápoj pirátů. Existuje mnoho teorií o tom, jak rum přišel ke svému jménu. A jedné z nich přispívají právě piráti, jelikož zvuky a rachot, který vydávali, se anglicky řekne “rumbellion”. Zdali je tato teorie pravdou, se nikdo asi nedopátrá. Co se však dopátralo je, že první lahev rumu spatřila světlo světa v 16. století a jeho kolébkou je karibské souostroví Antily. Z Karibiku se pak rum dostával do celého světa, a dokonce i za prohibice se mu dařilo. Byl tak oblíbený, že byla kvanta tohoto božského destilátu pašována na černo.

close info Profimedia zoom_in Rum je výtečným destilátem, který má kolébku v Karibiku. Původ jména je věčnou záhadou.

Rychlé a výtečné řezy

Jako první si pořádně vymažte plech a předehřejete si troubu na 180 stupňů celsia. Poté si vezměte hrnec. Do toho nalijte 250 mililitrů vody a přidejte cukr, máslo a kakao. Ohřejte, aby se vše spojilo, ale dávejte si pozor, aby směs neprošla přílišným varem. Z vašeho hrnce následně odeberte 100 mililitrů tekutiny, kterou jste vypracovali. Dejte ji do druhého hrnce a smíchejte ji s rumem. Do zbytku pak přidejte vejce, mouku a prášek do pečiva. Důkladně promíchejte. Směs poté nalijte na plech a dejte na 25 minut do trouby. Pak už jen stačí polít vaše šalamounské řezy směsí s rumem a dát na chvíli vychladnout, protože nejlépe chutnají vychlazené a se šlehačkou. A máte hotovo.

