Rajčata, pomeranče, šlehačka a rýže – jak asi může taková kombinace surovin nakonec chutnat? Prozradíme-li, že jde o základ salátu, který propagoval mistr studené kuchyně první republiky a osobní kuchař Vlasty Buriana Jaromír Trejbal, můžeme mu bez zaváhání věřit. Zkusíte ho také?

My, Češi, jsme národ, který miluje studenou kuchyni a takové lahůdky jako jsou saláty, mizí ze stolu jako pára. Ne nadarmo jsme také známí jako ti, kteří dali světu obložené chlebíčky, které by se právě bez takovéto součásti většinou neobešly.

Navíc rádi kombinujeme a zkoušíme nové chuti. Proto určitě bez řečí zkusíme například salát Mikado podle receptu vynikajícího prvorepublikového kuchaře Jaromíra Trejbala.

Zkusit můžete i salát Bohemia podle receptu na youtube od autora recepty bez brepty:

Trochu zvláštní kombinace

Nebudeme si nalhávat, že suroviny, které na salát budeme potřebovat, bychom “na první dobrou” zkombinovali. Zkuste to ale, a uvidíte, že Jaromír Trejbal velmi dobře věděl, co dělá. Na salát Mikado budeme potřebovat 150 gramů vařené rýže jako základ a do něj pak po dvou kusech kapie, rajčat a pomerančů, a dále jeden citrón, 2 lžíce hořčice a 100 ml šlehačky.

Potřebovat budeme také hlávkový salát, špetku soli a cukru. Zdá se to jako neuvěřitelná kombinace? Možná ano, ale výsledek bude doslova unikátní.

Nejprve budeme krájet

Ze všeho nejdříve si dáme vařit vodu a spaříme rajčata, abychom je mohli snáze oloupat. Jakmile budou zbavená slupky, můžeme je rozmačkat a pokrájet na malé kousky, stejně jako papriky, které pečlivě zbavíme všech semínek, aby nedělala ve výsledném díle neplechu.

Na podobně velké dílky pokrájíme také pomeranče, samozřejmě oloupané a také zbavené semínek. Všechno můžeme krájet do jedné mísy, za chvíli se pustíme do míchání.

close info Oxana Denezhkina / Shutterstock zoom_in Rýže je základem mnoha zajímavých salátů

Opatrně se šlehačkou

V další fázi si vyšleháme smetanu, do které přidáme šťávu z citronu a dochutíme ji solí, cukrem a hořčicí. Pak už přidáme všechny zbývající nakrájené ingredience, včetně připravené předem uvařené a zchladlé rýže. Následovat bude důkladné, ale pokud možno jemné promíchání, aby z vypracované šlehačky zbyla alespoň část její původní lehkosti.

Nejlepší je chlazený

Takto připravený salát bude dobré nechat několik hodin vychladnout v lednici, a jakmile se objeví návštěva za dveřmi, budeme mít jedinečnou příležitost pochlubit se prvorepublikovou lahůdkou, kterou patrně ochutnal jen málokdo.

Salát bude nejlépe vypadat a chutnat servírovaný na listu salátu (můžeme použít i ledový salát). Na stůl můžeme položit také nakrájenou tmavou bagetku a úspěch bude zaručený. Určitě bude dobré mít recept pro jistotu po ruce, protože se můžete spolehnout, že si jej vyžádají alespoň někteří z hostů.

Zdroje: kniha Co jedl Vlasta Burian? : Vzpomíná jeho osobní kuchař Jaromír Trejbal : 66 původních receptů, str. 41, dadala.hyperlinx.cz