V jarních měsících, kdy teploty stoupají a naše tělo žádá osvěžení, je důležité dbát na výživu, která posílí naši imunitu a zároveň nás zasytí bez pocitu těžkosti. Zde je recept, který je nejen snadný na přípravu, ale je také plný proteinů a nutričních hodnot.

Tento salát není jen obyčejným jídlem. Je to způsob, jak se postarat o své tělo a dopřát si něco speciálního. Užijte si jaro naplno, plní energie a s imunitou na výši. Nezapomeňte, že stravování je základním kamenem zdravého životního stylu a tento salát je krokem správným směrem.

Jak udělat vajíčkový salát se podívejte na videu z tvorby Food Travel Workout:

Ingredience

Salát:

- 1 okurka

- 1 rajče

- 1 paprika (červená/žlutá/zelená)

- 3 natvrdo vařená vejce

Dresink:

- 1 hrnek listů koriandru

- 15-20 pražených arašídů

- 3 stroužky česneku

- šťáva z poloviny citronu

- 1-2 zelené chilli

- 1/2 lžičky cukru

- 1 lžička rybí omáčky

- 1/4 lžičky soli (nebo dle chuti)

Jak na to

Začneme vařením vajec. Zatímco se vejce vaří, připravíme zeleninu. Okurku, rajče a papriku omyjeme a nakrájíme na menší kousky. Ty poté přidáme do mísy.

Nyní přichází na řadu dresink, který tomuto salátu dodává nezaměnitelnou chuť. Do mixéru přidáme listy koriandru, pražené arašídy, stroužky česneku, šťávu z citronu, zelené chilli, cukr, rybí omáčku a sůl. Vše společně rozmixujeme na jemnou pastu.

Tuto omáčku následně vmícháme do mísy se zeleninou a natvrdo vařenými vejci, která jsme předtím oloupali a nakrájeli na čtvrtiny nebo plátky, podle preferencí. Důkladně promícháme, aby se chutě spojily.

Jak ochladit tělo

Když jsme vystaveni vyšším teplotám a často hledáme cesty, jak se ochladit, je tento salát ideální volbou. Okurka zajišťuje hydrataci, rajčata a paprika jsou bohatá na vitamíny a antioxidanty, vejce dodávají kvalitní bílkoviny a koriandr s chilli posilují imunitní systém. Rybí omáčka a arašídy dodávají dresinku exotický nádech a zajistí, že tento salát nebude jen obyčejným jídlem, ale skutečným gastronomickým zážitkem.

Výběr ingrediencí nebyl ponechán náhodě. Každá složka hraje klíčovou roli v podpoře imunitního systému a celkového zdraví. Vejce jsou bohatým zdrojem vitaminů D, B6, B12 a minerálů jako jsou zinek, železo a měď, které jsou zásadní pro správnou funkci imunitního systému. Paprika, rajčata a okurky jsou zase plné vitamínů C a K, draslíku a vlákniny.

Dresink přidává nejen bohatou chuť, ale jeho složky jako je česnek a chilli, jsou známé svými protizánětlivými a antibakteriálními vlastnostmi. Koriandr může pomoci snižovat únavu a zlepšovat spánek, což jsou v letních měsících často vítané benefity.

Tento salát nejenže osvěží vaše tělo a dodá mu potřebnou hydrataci, ale jeho vysoký obsah vitamínů a minerálů vám pomůže zůstat zdraví a plní energie i v nejteplejších dnech. A co více, je to jídlo, které můžete připravit dopředu, ideální na pikniky, rodinné obědy nebo jako rychlý a zdravý oběd do práce.

Bonusový tip pro chytré hospodyňky

Pokud vám ze salátu něco zbyde, neváhejte ho použít jako náplň do sendviče. Tento tip nejenže zamezí plýtvání, ale zároveň vám připraví skvělou svačinu na další den.

