Léto je jako stvořené pro přípravu nejrůznějších salátů. Většina z nás při tom nezapomíná na rajčata, kterých bývá na zahradě dostatek. Možná jste se toho klasického salátu už přejedli a rádi vyzkoušíte něco nového. Pak je ideální volbou z Florencie pocházející salát panzanella.

Rajčata jsou vynikající letní plodinou, ale když je konzumujeme stále stejně upravené, mohou se brzy přejíst. I když je receptů na jejich zpracování mnoho, nejlepší budou vždy syrová, a to jak samotná, tak i v salátech.

Jestli jste ještě nevyzkoušeli panzanellu, je nejvyšší čas se do ní pustit. Možností, co všechno do této pochoutky přidat, je bezpočet, dvě hlavní ingredience v ní ale musí být vždy: bez rajčat a bílého chleba to zkrátka nepůjde.

Jen pár surovin

Vyzkoušejme si nejprve panzanellu, na kterou budeme potřebovat jen čerstvou zeleninu a opečený chleba. V tomto případě si nejprve nakrájíme rajčata na kousky a necháme je v misce přibližně čtvrt hodiny odležet, aby pustila šťávu. Tento proces podpoříme smícháním nakrájených plodů s půl lžičkou krystalového cukru.

Nekrájejte, trhejte

Mezitím, než budeme moci pokračovat, osmažíme si na kousky natrhaný chleba (bude vypadat lépe, než kdybychom z něj nakrájeli pravidelné kostičky). Můžeme jej dát buď na suchou pánev a jen jej pokapat kvalitním olejem, případně stejnou službu udělá i trouba. Na pánvi bude hotovo za pár minut, trouba bude potřebovat přibližně čtvrt hodiny.

Přidejte bylinky

Chleba je hotový, rajčata už také pustila šťávu, můžeme směle pokračovat v kombinování chutí. Do každého italského salátu patří samozřejmě bylinky a chybět nesmí hlavně bazalka. Výbornou službu udělá stroužek nadrobno nakrájeného nebo raději rozmačkaného česneku a menší, na kolečka nakrájená červená cibule. Pokud to je možné, volte opravdu raději tu červenou, má za syrova jemnější a příjemnější chuť.

Panzanella nabízí spousty obměn - k opečenému chlebu a rajčatům můžete přidat různé druhy zeleniny, bylinek i sýrů.

Pár kapek octa a trochu sýru

Pokud v tuto chvíli vše zakapete bílým vinným octem, budete mít hotovou základní verzi panzanelly, kterou ale můžete bez obav doplňovat o další laskominy. Nebojte se, že něco zkazíte. Kde jsou totiž rajčata a bazalka, tam se dozajista hodí také mozarella. Můžete použít běžně dostupné minimozarellky, které není potřeba ani krájet. A co ještě? Třeba papriku, ale tu bude vhodné předem upravit.

Upečte si papriku

Chcete-li si připravit opravdu poctivou variantu tohoto salátu, neměli byste vynechat pečenou papriku. Jestli se do toho pustíte, počítejte s tím, že si paprika bezmála půl hodiny pobude v troubě. Když k ní ale přidáte chleba, který je stejně potřeba opéct, neztratíte žádný čas. Že budou papriky, které dáme do trouby jako celé lusky, upečené, poznáme podle malých tmavých puchýřků, které se vytvoří na povrchu. Vyndáme je z trouby a na chvíli je vložíme do mikrotenového sáčku, který důkladně uzavřeme. Proč? Potřebujeme totiž, aby se zapařily.

Oloupat a nakrájet

Po několika minutách můžeme lusky vyjmout ze sáčku a uvidíte, jak snadno půjdou oloupat. Pak už je jen třeba je rozkrojit, zbavit semínek a pokrájet na menší kousky. V salátu udělají velmi dobrou službu a jestli jste ještě nikdy nepřipravovali pečené papriky, určitě vás svojí lahodností překvapí.

Tento vynikající letní salát se stane ozdobou stolu při venkovním posezení s přáteli, při oslavě narozenin nebo i jen ve chvíli, kdy si budete zkrátka chtít dopřát něco opravdu dobrého.

