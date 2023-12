Chcete letos připravit netradiční cukroví, které je ale starší generaci velmi dobře známé? Vyzkoušejte jednoduché Sandokanovy oči, jenž v často nudných socialistických receptech krásně vynikaly. Skládají se totiž ze tří různých vrstev, a proto chuť tohohle cukroví nemá chybu!

Cukroví zvané Sandokanovy oči se začalo vyrábět po vydání oblíbeného filmu Sandokan, hitu

70. let. Postava exotického hrdiny se u nás stala natolik populární, že si lidé doma na Vánoce připravovali cukroví, připomínající okouzlující oči Sandokana. Pusťte si v televizi tuto starou klasiku, při níž si tematicky přichystejte další druh vánočního nepečeného cukroví.

Třívrstvá laskomina

Sandokanovy oči se připravují ze tří pater, které se skládají z kokosové, ořechové a kakaové vrstvy. Duhovka oka se snadno vytvoří barevnými lentilkami, rozinkami nebo i kandovaným ovocem. Postup receptu není nijak složitý, a proto ho zvládne opravdu každý! Stačí si v miskách připravit jednotlivé vrstvy, které pak už jen správně nalijete do košíčků.

Kokosová, ořechová a kakaová chuť spolu dokonale ladí.

Kokosová vrstva

Na první vrstvu cukroví budete potřebovat 150 g tuku Omega, 100 g moučkového cukru, pytlík vanilkového cukru, 3 lžíce kokosu a 3 lžíce sušeného mléka. Nejdříve si tuk rozpusťte v kastrůlku, a poté do něj přisypte veškeré suché ingredience. Vše pečlivě smíchejte dohromady, aby vám vznikla jednotná hmota.

Ořechová střední cesta

Na druhou vrstvu si připravte 100 g najemno namletých vlašských ořechů, 50 g změklého másla a 2 lžíce rumu. Namleté ořechy smíchejte s rumem a s pomocí másla vytvořte jednotné těsto. Přidat můžete také dle chuti rozinky nebo cukr.

Vlašské ořechy se ve vánočním cukroví objevují velmi často.

Kakaový závěr

Poslední vrstva se skládá z 250 g tuku Omega, 100 g moučkového cukru a z jedné lžíce kvalitního kakaa. Stejně jako u první vrstvy, tak i u této nejprve rozehřejte tuk. Následně ho smíchejte s kakaem a moučkovým cukrem, dokud vám nevznikne hladký kakaový krém.

Lahodné Sandokanovy oči

Jakmile budete mít hotové všechny tři vrstvy, můžete se pustit do finálového tvoření Sandokanových očí. Do papírových košíčků, silikonových forem nebo klidně i do plastového plata od vajec dejte všude jednu lentilku. Potom ji zalijte kokosovou hmotou, následně přidejte ořechovou vrstvu, a nakonec kakaový krém. Takto navrstvené cukroví dejte do lednice ztuhnout. Jakmile vše bude dostatečně vychlazené, stačí už jen jednotlivé kousky z formy vyklopit a ozdobit jimi tác s ostatními druhy cukroví.

