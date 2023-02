Poctivý segedínský guláš z trouby: Klasický recept našich babiček nic nepřekoná

Segedínský guláš je velmi snadný na přípravu a chutná fantasticky, když je doplněn domácími houskovými knedlíky. V zimním období má také jednu skvělou vlastnost a to tu, že vás dokáže příjemně zahřát. Pochutnejte si na maďarské klasice i vy!

Klasický segedín je typický kysaným zelím, křehkým masem a lehce pikantní chutí. Na jeho přípravě není nic složitého, ale vyžaduje o něco více času. Výsledek však stojí za to! Spolu s kořením, které přidáte ve správný čas, připravíte dokonalý segedín, jako ho dělaly naše babičky.

Základem na segedín je zlatá cibule

Nakrájejte na kostičky dvě středně velké cibule a dejte smažit na pánvi s trochou sádla. Jakmile cibule získá zlatavou barvu, přidejte nakrájené vepřové maso o hmotnosti 600 g, jednu lžičku kmínu a trochu soli. Po chvíli maso vypustí svou šťávu, což bude signál pro přidání dvou lžic mleté papriky.

Dušení masa v troubě

Lehce orestované maso zalijte vývarem tak, aby bylo skoro celé zakryté. Přidejte dva bobkové listy, přiklopte poklicí a nechte hodinu dusit na mírném ohni. Pro spojení všech chutí však nechte guláš dusit v troubě. Přendejte proto celý obsah kastrolu do vhodného pekáče, který vložte do trouby vyhřáté na maximum. Po vložení stáhněte teplotu na 140 °C a hodinu pečte.

Vepřové maso je na segedínský guláš nejlepší volbou. Zdroj: Shutterstock

Zvolte kysané zelí

Pokud se rozhodujete mezi kysaným a sterilovaným zelí, neváhejte a rozhodně použijte to kysané. Jeho chuť je mírně pikantní, a proto se do segedínského guláše opravdu hodí. Zároveň má skvělé vlastnosti, které napomůžou s trávením masa. Se sterilovaným zelím nedosáhnete vytoužené chuti klasického segedínu, což by byla velká škoda.

Dokončení segedínského guláše

Po uplynulé době dušení přidejte scezené kysané zelí a za občasného míchání duste dalších 20 minut na plotně. Poté přilijte 100 ml sladké smetany, dle chuti přidejte špetku pálivé papriky a osolte nebo přilijte trochu kyselého nálevu ze zelí. Jestliže se vám bude zdát, že je guláš příliš řídký, zahustěte ho nastrouhanou bramborou nebo směsí z půl deci mléka smíchaného se lžící hladké mouky.

Kysané zelí dodá pokrmu sytost. Zdroj: Profimedia

Segedín je nejlepší na druhý den

Většina jídel je božská, dokud jsou ještě horká a čerstvě uvařená. U segedínského guláše však platí opak. Pokud ho necháte uležet do druhého dne, jeho chutě se zvýrazní a bude tak mnohem více neodolatelný. Čekání na tento pokrm má opravdu své kouzlo, avšak pokud máte doma více strávníků, tak může být velmi těžké udržet segedín netknutý do druhého dne.

