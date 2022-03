Geniální recept na segedínský guláš od Ivana Vodochodského: Peče ho v troubě

Uvařit segedínský guláš není nikterak náročné, přesto jde o pokrm, s jehož přípravou strávíte v kuchyni poměrně dost času. Když jej ale namísto na sporáku v hrnci upečete v troubě, nemusíte se o guláš během vaření prakticky nijak starat. Kromě toho, že je jeho pečení nesmírně jednoduché, ve výsledku je guláš mnohem chutnější a maso také podstatně měkčí. Vyzkoušejte netradiční postup a uvidíte, že milovaný segedín už nikdy nebudete dělat jinak!

Segedínský guláš sice původem pochází z Maďarska, během let se ale stal nesmírně populárním a oblíbeným pokrmem v mnoha okolních státech, Česko nevyjímaje. Existuje mnoho receptů, podle kterých je možné tento guláš připravit. Tyto recepty se mohou lišit v ingrediencích a postupu, jednu věc mají ale vždy společnou – segedínský guláš se připravuje klasicky na sporáku v hrnci. Málokdo ale ví, že se dá tato maďarská pochoutka uvařit i jinak. Respektive upéct. Věděli jste, že je možné segedín připravit i v troubě?

Segedínský guláš je populární v mnoha zemích. Zdroj: Shutterstock

Segedínský guláš a jeho původ

Zcela původní recept na segedínský guláš je nedohledatelný. I když se v současné době připravuje hlavně z vepřového masa, lze velmi dobře očekávat, že dříve byl spíše jen upravenou verzí klasického hovězího maďarského guláše, do kterého někoho napadlo přidat kysané zelí. Kdo ale byl tím, jenž přišel s tímto nápadem, se rovněž neví. Podle některých zdrojů byl název tohoto pokrmu odvozen od jména pešťského úředníka Székolyho. Ten se měl jednou v noci vydat do své oblíbené restaurace, kde si chtěl dát něco k snědku. Kuchař už byl ale pryč, a tak tamní obsluhu nenapadlo nic lepšího než smíchat zbytek guláše se smetanou a kysaným zelím.

Jiné prameny ale pro změnu uvádějí, že tím, kdo přišel s receptem na segedínský guláš, byl básník Székely. Ani tato informace ale není nijak ověřená. Původ této lahůdky je zkrátka neznámý. Ví se jen to, že ten, kdo segedín vymyslel, musel být génius. Tento guláš je totiž naprosto famózním pokrmem, na který mnozí nedají dopustit.

Segedínský guláš podle Ivana Vodochodského

Segedínský guláš pečený v troubě je nesmírně jednoduchý. Zdroj: Shutterstock

Známý kuchař Ivan Vodochodský připravuje segedín jinak, než je většina lidí zvyklá. Namísto v hrnci na plotně ho totiž peče v pekáči v troubě. Tato příprava má několik výhod. První z nich je, že se vlastně všechny ingredience jen spojí a dají péct. Vaření je pak o poznání snazší a jednodušší. Druhou výhodou pak je, že je maso krásně propečené a je úžasně měkké.

Budete potřebovat:

600 gramů vepřového bůčku, nebo plece

400 gramů bílého kysaného zelí

200 gramů slaniny

200 mililitrů zakysané smetany

500 mililitrů zeleninového vývaru

3 cibule střední velikosti

3 polévkové lžíce vepřového sádla

3 polévkové lžíce hladké mouky

2 polévkové lžíce mleté sladké papriky

4 bobkové listy

6 kuliček nového koření

sůl

pepř

Postup:

Jako první si nakrájíme maso na větší kostky, cibuli najemno a slaninu na menší kostičky. Hluboký uzavíratelný pekáč vymažeme důkladně sádlem. Do pekáče pak přijde maso, cibule a slanina. Všechno lehce osolíme, opepříme, zasypeme mletou sladkou paprikou a důkladně promícháme.

Kysané zelí vyjmeme z obalu, překrájíme ho a bez proplachování ho i s jeho šťávou přidáme k masu do pekáče. Společně se zelím přijdou do pekáče také bobkové listy a kuličky nového koření. Znovu všechno dobře promícháme, zalijeme zeleninovým vývarem, pekáč přiklopíme a vložíme ho do trouby vyhřáté na 200 °C. Po 15 minutách snížíme teplotu na 150 stupňů a pečeme segedín asi 2 hodiny. Čas od času pekáč vyndáme z trouby a guláš promícháme.

Zhruba 15 až 10 minut před koncem pečení z pekáče odebereme asi 5 lžic tekutiny a smícháme ji se zakysanou smetanou a hladkou moukou. Směs přilijeme do guláše, důkladně promícháme, pekáč přiklopíme a necháme dopéct. Když je guláš hotový, vyndáme z něj bobkové listy a kuličky nového koření. Podáváme ideálně s houskovým knedlíkem.