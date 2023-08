Našim babičkám sekaná nikdy nepopraskala. Měly 4 triky, které fungují skvěle

Sekaná je oblíbená pochoutka, kterou milují dospělí i děti. Pokrm však může být na přípravu trochu ošidný. Proto pro vás máme zaručené triky, aby během pečení nevzhledně nepopraskala.

Sekaná pečeně je lahůdka z mletého masa a je klasikou české kuchyně. Chutná nejen teplá s bramborovou kaší, ale perfektní je i studená s hořčicí a chlebem. Chcete ji umět připravit tak, jak to dělaly naše babičky? Vyzkoušejte tedy triky a zkušenosti a naučte se ji připravit tak, že bude bez jediné praskliny.

Začněte přípravou masa

Než se dostaneme k samotným trikům, je dobré si připomenout, že pro sekanou je nejlepší použít směs vepřového a hovězího masa. Vepřové dodá sekané chuť a šťávu, zatímco hovězí zas strukturu a pevnost. Pokud chcete sekanou, která bude šťavnatější, můžete přidat i trochu vepřového sádla.

Sekaná je nejlepší ze dvou či více druhů masa. Zdroj: Profimedia

EXTRA TIP

Sekanou můžete připravit také z králičího nebo jehněčího masa, ale i z drůbeže či ze zvěřiny. V případě, že se jedná o libové maso, přimíchejte vždy kousek prorostlého vepřového.

První trik: S masem jemně

Maso nikdy moc nemíchejte, veškeré ingredience by se samozřejmě měly propojit, ale snažte se maso hníst co nejméně. Čím více budete maso míchat, tím více se bude uvolňovat šťáva a sekaná bude mít větší pravděpodobnost, že se roztrhne.

Druhý trik: Přidejte vejce a strouhanku

Vejce a strouhanka pomohou sekané se lépe spojit a předejít zbytečnému prasknutí. Přidejte do sekané jedno vejce a dvě lžíce strouhanky na každých 500 gramů masa. Strouhanku můžete nahradit i chlebem, který jste si předem nakrájeli na kostičky a namočili do vody.

Třetí trik: Tvarujte sekanou opatrně

Jakmile budete sekanou tvarovat, snažte se to dělat co nejopatrněji. Netlačte na maso příliš silně, aby se jeho celistvost někde neporušila a později nezpůsobila trhlinu. Díky tomu nepřijde o svou šťavnatost. Tvarujte sekanou do oblého tvaru a udělejte do ní několik jemných zářezů. Díky tomu se šiška masa lépe propeče.

Ať už „ošetříte“ sekanou před prasknutím jakkoliv, vždy ji pečte pozvolna a raději delší dobu. Zdroj: Shutterstock

Čtvrtý trik: Udělejte sekané ochrannou vrstvu

Sekanou můžete také před vložením do trouby potřít bílkem nebo syrovým vajíčkem. Šišku lze také obalit ve strouhance. Povrch tím ochráníte před prasknutím a získáte tak zároveň křupavou kůrku.

A jak sekanou správně péct?

Ať už „ošetříte“ sekanou před prasknutím jakkoliv, vždy ji pečte pozvolna a raději delší dobu. Záleží to vždy na velikosti, ale zpravidla se jedná o 1 až 1,5 hodiny při teplotě 180 stupňů Celsia.

