Cuketová sekaná na plech: Za pár korun, hotová bleskem a chutná fantasticky

Znáte jednoduchý recept na cuketovou sekanou, která je prostě skvělá pro jakoukoli příležitost? Naučte se sekanou z cuket. Kouzlo je vždy v tom, jak ji okořeníte.

Zdroje: www.recepty.cz, www.labuznik.cz

Sekaná z cukety je vlahá a chutná

Sklízíte cukety o sto šest a už nevíte, co s nimi. Cukety patří mezi málo výraznou zeleninu, a proto se nabízí dvě možnosti. Přiznat ji a použít například na zapečené brambory s cuketou a smetanou nebo půlené cukety plněné masem a sýrem. Anebo je můžete schovat téměř do jakéhokoli receptu, kde je dochutíte kořením tak, že skoro nepoznáte, co to vlastně jíte. V případě cuket je to možné i na sladko, takže můžete upéct i cuketový moučník.

Cukety nastrouhejte a použijte do sekané se sýrem a uzeným. Zdroj: Profimedia

Jak připravit sekanou z cuket?

Cuketová sekaná na plech patří spíš k těm receptům, kde se cuketa schová za jiné výrazné chutě. Sekaná se sýrem a uzeným masem je totiž dochucená podobně jako bramborák.

Co budete na tento chutný a jednoduchý recept potřebovat?

1 hrnek nahrubo nastrouhaných brambor

3 hrnky nahrubo nastrouhané cukety

1 hrnek hladké nebo polohrubé mouky

1 hrnek nakrájeného uzeného nebo anglické slaniny

½ hrnku nahrubo nastrouhaného eidamu nebo goudy

½ hrnku najemno nakrájené cibule nebo šalotky

4 stroužky česneku

4 vejce

1 kypřicí prášek

Nasekanou petrželku nebo libeček

Majoránku, pepř a sůl

Postup

Začněte tím, že troubu zahřejete na 200 °C a plech vyložíte papírem na pečení.

Do odměřené mouky zamíchejte prášek do pečiva a pak do velké mísy přidávejte jednu surovinu po druhé. Vždy trochu promíchejte, než přidáte další surovinu, ale stačí jemně, není třeba udělat ze surovin kaši.

Až se hmota spojí a jste s promícháním spokojeni, vyklopte směs na plech a rozetřete do krajů.

Pečte cuketovou sekanou 35 až 45 minut do růžova až mírně zlatava a ještě teplou servírujte.

Experimentujte s bylinkami, právě sekaná z cukety takové pokusy zvládne. Zdroj: Pixel-Shot / Shutterstock.com

Sekaná z cuket stokrát jinak

Naučte se používat bylinky ze zahrady a pokaždé dochuťte sekanou jiným zeleným kořením. Tymián či šalvěj dají pokrmu docela jiný rozměr.

Stejně tak to platí i pro použití různých sýrů. Parmezánu nemusíte přidávat tolik, a přesto vás potěší jeho říz, a co teprve niva nebo gorgonzola.