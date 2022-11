Sekaná podle babičky: Klasika, kterou nic nepřekoná. Postup krok za krokem

Sekanou je v posledních letech možné zakoupit prakticky v jakémkoliv supermarketu, a tak se spousta lidí s její domácí přípravou vůbec nezdržuje. To je ale škoda. Domácí sekaná totiž chutná podstatně lépe než ta z obchodu, krásně voní, je jemná a má tak akorát tvrdou kůrčičku. A co víc, zvládne ji naprosto každý.

Sekaná pečeně, častěji zvaná zkrátka jen sekaná, patří celosvětově k velmi oblíbeným pokrmům. Zároveň ale patří i k těm jídlům, která se hojně objevují na pultech obchodů již hotová, anebo v polotovaru určeném jen ke krátkému dopečení. I proto se do výroby sekané doma pouští už jen málokdo. Přitom je vlastnoručně vyrobená sekaná mnohem chutnější, poctivější a krásně voní po česneku a majoránce.

Sekaná bývala slavnostním pokrmem

Zatímco v dnešní době je sekaná považována za poměrně běžné jídlo, bývaly časy, kdy patřila k těm nejvytříbenějším pochoutkám. Podávala se na různých slavnostech, včetně například svateb, a bývala velmi poctivá.

Její reputaci ovšem v průběhu let pošramotily hlavně školní jídelny, ve kterých se do sekané začalo přidávat množství zbytků, které leckdy její chuť značně degradovali. Pokud si ovšem připravíte sekanou doma, a to pouze z kvalitních surovin, zjistíte, proč bývala kdysi považována za slavnostní pokrm.

Sekaná pečeně bývala vyhlášenou slavnostní pochoutkou. Zdroj: Shutterstock

Sekaná jako od babičky

Snad nikdo nepochybuje o tom, že to byly právě naše babičky, kdo se uměl v kuchyni nejlépe otáčet, a tak je jasné, že s jejich receptem na sekanou není možné šlápnout vedle.

Jak připravit vynikající domácí sekanou, se můžete podívat ve videu:

Začněte tím, že si ve větší míse smícháte 500 gramů míchaného mletého masa s 50 mililitry plnotučného mléka. K masu přidejte také 1 lžíci majoránky, 1 lžičku plnotučné hořčice, 1 lžičku soli, 3 prolisované stroužky česneku, 1 najemno nakrájenou cibuli a asi 1/4 lžičky mletého černého pepře. Všechno společně rukama propracujte.

Pak do masa vyklepněte 3 celá vejce, přidejte 100 gramů nakrájené anglické slaniny a také 60 gramů strouhanky. Maso opět rukama dobře zapracujte, aby se všechny ingredience propojily, a vytvořte z něj velkou kouli.

Kvalitní mleté maso je základem dokonalé domácí sekané pečeně. Zdroj: Shutterstock

Aby sekaná nepraskla

U domácí přípravy sekané se často stává, že během pečení popraská. To způsobuje vzduch, který se v mase hromadí a při pečení z něj uniká, přičemž vznikají nevzhledné praskliny. Tomu lze ale velmi snadno předejít.

Stačí totiž, když s masovou směsí několikrát silněji bouchnete o kuchyňskou linku. Díky tomu se maso zbaví vzduchu ještě před pečením, a tak nebude docházet k prasklinám. Nakonec z masa udělejte šišku a dejte jej do uzavíratelného pekáče.

Maso podlijte asi 50 mililitry vody, pekáč uzavřete a dejte sekanou péct do trouby vyhřáté na 160 stupňů na hodinu. Pak sundejte z pekáče víko, teplotu v troubě zvyšte na 200 stupňů Celsia a sekanou dopékejte další půlhodinu, aby měla krásně křupavou kůrčičku. Během toho ji čas od času polévejte výpekem.

Nakonec nechte sekanou krátce zchladnout a můžete servírovat. Ideálně s vařeným bramborem či bramborovou kaší.