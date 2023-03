Sekaný řízek se sýrem: Hit socialismu podle ČSN z roku 1978 nic nepřekoná!

Dříve patřil ke stálicím kuchyně a rozhodně nebyl jen pochoutkou k nedělnímu obědu. Sekaný řízek se sýrem je lahůdka. Dnes už se nedělá tak často, nebo se dělá v nejrůznějších obměnách. Zkuste ale klasiku, podle normy ČSN z roku 1978 a pochutnejte si.

Sekaný řízek nebo takzvaný holandský, je vlastně placka z mletého masa obalená v trojobalu a osmažená na tuku jako klasický řízek. Ani jedna varianta sice nepatří mezi dietní pokrmy, ovšem pokud si je dopřejete jednou začas, nic se nestane. Naopak vás zaplaví pocit blaženosti z výborného jídla. Dnes se holandský řízek připravuje v nejrůznějších modifikacích, ať už se to týká masa, které při jeho výrobě použijete, nebo způsobu přípravy. My vám přinášíme recept, který zaručeně funguje.

Podívejte se, jak sekaný řízek dělá Starej Fotr podle norem z roku 1978:

Maso je v tomto případě stejně jako ostatní ingredience pevně dané. Do receptu z roku 1978 se používá vepřový bůček. Jednak je to tučnější kus masa, který zajistí šťavnatost řízku, druhak je vepřové maso cenově dostupnější než jiná masa a má specifičtější chuť. Bůček sežeňte ideálně bez kosti. Seřízněte vrchní tenkou vrstvu kůže, nakrájejte na plátky a umelte. Vždy je lepší, když si maso umelete doma sami, nezabere to moc času a máte jistotu, že maso bude skutečně kvalitní a čerstvé. Z masného mletého polotovaru raději holandský řízek nedělejte. Podle normy je potřeba 800 gramů masa.

Pokud máte možnost, maso si umelte sami doma. Zdroj: shutterstock

Zrající sýr pro chuť

Podle originálního receptu k masu na jemném struhadle nastrouhejte 200 gramů Moravského bochníku, což je zrající sýr se 45 procenty tuku v sušině. Pokud se vám nepodaří jej sehnat, najděte alespoň sýr podobného typu. Najemno nasekejte 15 gramů hladkolisté petržele a přidejte k masové směsi. Odvažte 30 gramů soli, ovšem s tou opatrně, slanost masu dodá i sýr, takže není nutné dodržet přesné množství koření. Opepřete zhruba jedním gramem pepře a rozklepněte k masu jedno větší vejce. Jako poslední ingredienci přilijte ke směsi 125 mililitrů mléka.

Strouhanka ani mouka

V některých receptech se můžete setkat i s přidáním strouhanky nebo mouky do masové směsi. Dle původního receptu by tam ale tyto ingredience být neměly a jsou zbytečné. Masová směs drží díky sýru a vejci, není tedy nutné přidávat žádnou jinou pojivovou složku. Strouhanku a mouku si tak raději ponechte na trojobal, který je nedílnou součástí sekaného řízku. Směs pořádně vypracujte rukama tak, aby vzniklo kompaktní těstíčko, vytvarujte do bochánku, přikryjte fólií a nechte v lednici odpočinout alespoň hodinu.

Strouhanka a mouka patří je do trojobalu, ne do masové směsi. Zdroj: shutterstock

Rozhodně smažit

Připravte si ingredience na trojobal. Z masového těsta vytvarujte placky dle libosti a obalujte. Nedělejte je úplně tenké, aby si po smažení zachovaly svou šťavnatost. V hluboké pánvi si rozehřejte olej a připravené řízky na něm osmažte dozlatova. Jakmile dosáhnou požadované barvy, můžete je přendat na talíř vyložený kuchyňskou utěrkou, aby z nich okapal přebytečný tuk. K sekanému řízku se skvěle hodí bramborová kaše, bramborový salát s majonézou nebo lehký bramborový salát bez majonézy.

