Připravte si tuto báječnou svačinku a rozšiřte si obzory o recepty na vynikající okurkové sendviče. Je to velká dobrota!

Letní vůně okurek

K létu patří určitě melouny, ale také salátové okurky. Jsou málo výrazné, ale vlastně docela hezky voní. Někdy můžete narazit i na okurkový šampon nebo jinou kosmetiku a ač není zeleninová vůně v takových přípravcích obvyklá, skutečně těmto produktů velmi sluší. S okurkami si totiž spojujeme svěžest, vláhu, šťávu a příjemnou nenucenou chuť.

Okurky můžete přidat do karafy s vodou a také tu krásně osvěží. Okurkových salátů je nespočet a co dál, když studená okurková polévka vás neláká?

Takže proč si nepřipravit třeba okurkové sendviče? Sami uvidíte, že to není žádné kouzlo ani zázrak kulinářského umění, ale jednoduchý a na první pohled chutný způsob, jak v létě posvačit. Okurkové sendviče vám představí také tento příspěvek s YouTube kanálu The Flavours Of Kitchen.

Zdroj: Youtube

Jaké sendviče s okurkami si dáte?

Okurkové sendviče berou mnozí velmi vážně, a tak se můžete setkat s názory, že do nich něco rozhodně nepatří a pak zase, že určitě nesmí chybět. Receptů je jednoduše spousta a okurkový sendvič vůbec není tak nudný, jak by se mohlo na první pohled zdát.

V našich krajích už jen zvolit „správné“ pečivo bude otázka názoru a v žádném případě vás nikdo nemůže nutit použít pouze a jen toustový chleba. Je jisté, že okurka s pomazánkou bude naprosto úžasná i na krajíci domácího chleba nebo vypečeného královského rohlíku. Je to jen na vás.

Autorka videopříspěvku použila 8 kousků toustového chleba. Dále také 200 g krémového sýra, což může být něco jako roztíratelný tavený sýr, ale také pomazánkové máslo. To záleží především na zemi původu a konkrétní značce výrobku.

Do sýra vmíchala 4 lžíce majonézy, 2 lžíce sekaného čerstvého kopru a stejné množství jarních cibulek. Kromě 1 utřeného stroužku česneku patří do pomazánky ještě sůl a pepř. Z těchto ingrediencí vznikne pomazánka, na kterou pak přijdou ještě na kolečka nakrájené salátové okurky. Jaké množství vám vyhovuje je opět otázkou, autorka použila dvě středně velké okurky.

Ale jde to i jinak. Jiný recept uvádí, že ideální je smíchat 250 g roztíratelného sýra/pomazánky se ¼ hrnkem majonézy, 2 polévkovými lžicemi citronové šťávy a lžicí strouhané kůry z citronu, 2 lžicemi sekaného kopru, špetkou soli a pepře, ale také čtvrt hrnkem zakysané smetany.

Chcete jídlo sytější, chybí vám v sendviči zdravé tuky nebo třeba bílkoviny? Do takového sendviče se výborně hodí také plátky avokáda nebo třeba vejce. No a pak je tu ještě další okurková pecka!

Okurka místo pečiva?

V různých jiných domácnostech si okurkový sendvič vykládají po svém. Proč ne! Máte okurek, že nevíte, co s nimi a z jídelníčku jste vyloučili pečivo? Tak tohle je zrovna něco pro vás.

Okurku omyjte a očistěte, můžete ji zbavit slupky, ale nemusíte. Rozkrojte okurku podél a z jejího středu lžící vydlabejte semínka. Semínka nemusíte vyhazovat, ale třeba je můžete smíchat s pomazánkovým máslem nebo omáčkou do tohoto sendviče.

Takto očištěné okurky vám nyní poslouží jako bageta. Naplňte je podle vlastních představ uzeninami, sýry, ale i další zeleninou. Takto šťavnatý sendvič jste jistě ještě neměli!

Zdroje: simplyrecipes.com, cravinghomecooked.com