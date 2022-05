Šeříkový dort: Chutná skvěle, krásně voní a nádherně vypadá

Přineste si šeříkové květy domů a upečte jednoduchý šeříkovo smetanový dort. Je to nekomplikovaný, a přitom báječně aromatický dort, který potěší kdykoli. Nezapomeňte ani na čerstvé nebo kandované šeříkové květy, které jsou jedinečnou dekorací na jakémkoli zákusku.

Zdroje: lifewithaprons.com, zenysro.cz, www.prozeny.cz

Šeřík do každé kuchyně!

Šeřík je nejen nádherný, ale také výjimečně voňavý. Barevné varianty jdou tak báječně k sobě se vším jarním! Prostě radost pohledět. Květy šeříku však nejsou jen na odiv, můžete si je přinést domů do kuchyně a něco báječného z nich vykouzlit. Šeřík je totiž rozhodně jedlý. Nebojte se používat nádherné květy na dezerty. Jejich rychlá spotřeba je nutná, ale díky živým květům budete mít okouzlující dekorace. Květy rozhodně nejsou jen pro vegany a milovníky „raw“ kuchyně a vlastně je to veliká škoda, že běžně nepoužíváme květy víc. Šeřík je navíc také léčivka používaná v aromaterapii, šeříkový čaj pomůže k úlevě při bolestech, revma, dně či zažívacích problémech.

Šeříkové květy jsou nádhernou a jedlou dekorací. Zdroj: Profimedia

Šeřík, dorty, zákusky a sladké polevy

Šeříkové květy rozhodně lze použít jako dekoraci na dorty s krémem nebo polevou. Můžete je použít čerstvé a tudíž k rychlé spotřebě, prostě protože jsou to květy a ty jednoduše vadnou. Nicméně je to nádherná, jedlá, dekorace, která báječně voní, což jistě také ozvláštní zážitek z konzumace dezertu.

Pokud chcete oslnit i mimo jarní šeříkovou sezonu, můžete si jednotlivé kvítky také připravit kandované. Takové vydrží v ledničce v uzavíratelné nádobě i několik měsíců. Jsou suché a pokryté cukrovou vrstvou. Mají stále pěkný tvar i barvu. Jak na to?

Kandované šeříkové květy na dorty

I když je postup velmi jednoduchý, zůstává pracnost s máčením a cukrováním jednotlivých kvítků. Ty by měly být pěkně rozkvetlé, čisté a suché. Ne vysušené, ale prosté jakékoli vody. Postup výroby kandovaných kvítků šeříku spočívá v uvolnění jednotlivých květů. Ty je následně nutné potřít rozšlehaným vaječným bílkem s troškou vody, což funguje jako lepidlo a nanáší se na květy štětečkem. Následuje pocukrování nebo prostě vhození do misky s moučkovým cukrem. Odtud putuje květ na tác k vysušení. Aby se květ k tácu nepřilepil, opatřete jej tenkou vrstvou cukru.

Květy můžete hned po oschnutí použít, pokud je chcete skladovat k pozdější konzumaci, přesvědčte se, že jsou zcela suché. Pak je uložte do lednice v uzavřené krabičce.

Květy šeříku je možné kandovat a uchovat na pozdější dekorace. Zdroj: Fablok / Shutterstock.com

Šeříkovo smetanový dort

V receptu na šeříkový dort jsou květy použity do krému i v polevě. Abyste si doma upekli jedinečný dort z šeříku, budete potřebovat následující suroviny a jen necelou hodinku, abyste přípravy zvládli:

1 a půl hrnku smetany

1 a půl hrnku polohrubé mouky

2 hrnky šeříkových květů, a ještě nějaké na ozdobení

¾ hrnku cukru

2 vejce

2 čajové lžičky prášku do pečení

moučkový cukr

Jednoduchý a přece jedinečný šeříkovo smetanový dort. Zdroj: Profimedia

Jak připravit jednoduchý šeříkový smetanový dort?

Nahrubo nasekejte šeříkové květy, nasypejte je do hrnce nebo rendlíku, zalijte smetanou a zahřívejte na mírném plameni zhruba 25 minut. Pak květy ze smetany sceďte a vyhoďte. Smetanu nechejte vychladnout.

Předehřejte troubu na 180 °C a ve velké míse promíchejte všechny suché ingredience.

K suché směsi přidejte vejce a jen 2/3 vychladlé smetany. Vymíchejte ručně nebo pomocí kuchyňského robota do konzistentní hmoty bez hrudek. Do vymazané a moukou vyspané formy přelejte těsto a pečte zhruba 15 min. Korpus musí být nahoře zlatý a dobře propečený, což zjistíte pomocí zapíchnutí špejle zhruba uprostřed.

Na závěr vezměte zbytek připravené šeříkové smetany a moučkový cukr, ze kterých bude třeba připravit polevu. Ta by měla být takové konzistence, aby stále tekla, ale jen pomalu, tak aby na dortu pak vytvořila svrchní sladkou krustu. Po upečení nechejte korpus vychladnout a pak jej polijte sladkou polevou.

Aby byl dort dokonalý i na pohled, posypejte šeříkovými (čerstvými nebo kandovanými) šeříkovými kvítky také polevu.

Tip:

Pokud chcete dort plnit krémem, pak budete potřebovat ještě 200 ml mléka, další hrst šeříkových květů, 2 žloutky, 50 g cukru krupice, 2 lžíce kukuřičného škrobu. Šeříkové květy povařte v mléce a nechte vychladnout. Pak mléko sceďte, utřete žloutky s cukrem a škrobem a po částech do nich zašlehejte šeříkové mléko a pozvolna vařte, dokud krém nezhoustne.

Vychladlý korpus prokrojte, potřete libovolnou marmeládou a krémem, přiklopte vrchní část a ozdobte polevou a šeříkovými květy.