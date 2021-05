Jak využít šeřík v kuchyni: Vyrobte si lahodný puding, dort nebo upečte koláčky

Omamná vůně šeříků indikuje, že keře jsou v plném rozkvětu. Málokdo však ví, že jsou jeho květy jedlé. Najdete-li keř, který neroste přímo u cesty, a máte-li jistotu, že nebyl ošetřen chemikáliemi, zkuste šeřík využít v kuchyni.

Historie šeříků

Šeřík potkáme v zahradách i ve městech podél cest a chodníků. První keře byly do Evropy dovezeny pravděpodobně v polovině 16. století císařskými posly z Konstantinopole. Jednalo se o nejběžnější druh šeříku obecného (Syringa vulgaris). Jeho domovinou je jihovýchodní Evropa a Asie. Další druhem je šeřík čínský (Syringa x chinensis). Jedná se o křížence šeříku obecného a čínské Syringy, který byl vyšlechtěn ve Francii kolem roku 1777. Oba dva druhy se od sebe na první pohled liší ve tvaru listů. Oba dva však vytváří překrásné a voňavé květy.

Zdravotní benefity šeříků

Šeřík se historicky používal proti střevním parazitům a při léčbě malárie. V 19. století se aplikoval za účelem snížení horečky, jeho účinky však nebyly 100 %. Šeříkové květy mají svíravé vlastnosti. Používají se jako toner na obličej nebo při drobných poraněních. Lutein v okvětních lístcích šeříku může pomoci snížit pravděpodobnost šedého zákalu a může být účinný při prevenci onemocnění makulární degenerace. Šeříkový olej se využívá při aromaterapii a má pomoci při depresích a úzkostech.

Šeřík potkáme v zahradách i ve městech podél cest a chodníků. Zdroj: Shulevskyy Volodymyr / Shutterstock.com

Šeřík v kuchyni

Z šeříkových květů si můžete vyrobit sirup nebo je zamrazit do ledu. Existují však i další recepty, v nichž šeřík využijete.

Jak očistit květy

Před zpracováním je třeba květy šeříku očistit. Umyjte každý svazek a odstraňte suché nebo poškozené okvětní lístky. Poté květy rozdělte do menších shluků a opatrně je oddělte od stonku. Jeden šálek šeříku obsahuje asi 40-60 jednotlivých květů.

Šeříkovo-mandlové koláčky

Chuť květů šeříku je jemná, nemusíte se tedy bát, že koláčky budou chutnat jako parfém. Mandle květinovou chuť a vůni skvěle doplňují. Budete potřebovat:

1/2 šálku hladké mouky, 1/2 lžíce krystalového cukru, 1/4 čajové lžičky prášku do pečiva, 1/4 čajové lžičky jedlé sody, 1/2 čajové lžičky soli, 6 lžic másla, 1/4 šálku mandlí, 3/4 šálků šeříkových květů, 1/2 šálku podmáslí, 1/2 čajové lžičky vanilkového extraktu

Postup:

Předehřejte si troubu na 200 stupňů. Ve velké míse smíchejte mouku, cukr, prášek do pečiva, sodu a sůl. Vychlazené máslo nakrájejte na malé kostky a vhoďte do suché směsi. Pomocí mixéru nebo prstů ho důkladně zapracujte. Přidejte mandle, květy šeříku, vanilku a podmáslí (po troškách). Vyrobte pevné těsto. To pak vyválejte na tloušťku zhruba 1-2 cm a nakrájejte ho na trojúhelníky nebo hrnečkem vykrojte kolečka. Koláče vyložte na plech pokrytý pečícím papírem a vložte do trouby. Pečte 12-16 minut.

Rýžovo-šeříkový puding

Skvělá svačina, po tréninková večeře nebo lahodná snídaně. To je rýžovo-šeříkový puding. Navíc využijete rýži, která vám zbyla například od večeře. Pokud nemáte žádnou zbytkovou rýži, jednoduše ji uvařte. Budete potřebovat:

4 šálky mléka, jeden a půl šálku vařené rýže, 1/3 šálku javorového sirupu nebo medu, 3 lžíce kukuřičného škrobu, 1 lžíci vanilkového extraktu a 1 šálek květů šeříku

Postup:

V hrnci smíchejte mléko, javorový sirup a kukuřičný škrob. Přidejte rýži a zamíchejte. Na středním ohni přiveďte směs k varu, teplotu snižte a vařte 18 minut. Nezapomeňte míchat, aby se vám puding nepřipálil. Přidejte květy, vanilkový extrakt a dobře promíchejte. Vařte další 2 minuty. Sporák vypněte a puding nalijte do misek. Ty vložte do ledničky a nechte vychladnout.

Šeříkový puding Zdroj: Joanna Grabowska-Kowalska/Shutterstock.com

Raw veganský šeříkový cheesecake

I zastánci „živé" a veganské stravy si mohou na šeříku pochutnat. Recept je také vhodný pro alergiky. Je bez lepku, obilovin a rafinovaného cukru.

Na korpus budete potřebovat:

1/2 šálku syrových kešu ořechů, 1/2 šálku vypeckovaných datlí medjool, 1/2 šálku javorového sirupu nebo medu, 1/2 lžíce kokosového oleje

Všechny přísady vložte do mixéru a rozmixujte je do lepivé konzistence. Vezměte si formu a těsto rovnoměrně rozprostřete. Na okrajích jej můžete lehce přizvednout. Formu dejte do ledničky na tak dlouho, dokud si nepřipravíte krém.

Krém:

3/4 šálku předem namočených kešu ořechů, 5 lžic šeříkové vody (vyrobíte ji z 1/2 šálku šeříkových květů s 3/4 šálku vody. Květy nechte ve vodě louhovat několik hodin a pak je sceďte), 4 lžic javorového sirupu nebo medu, 2 lžic kokosového oleje, 1 čajové lžičky vanilkového extraktu, špetky soli, 1 šálku šeříkových květů a půl lžíce prášku z borůvek (použít můžete i fialové barvivo)

Všechny přísady, kromě barviva a květů, dohladka rozmixujte. Přidejte květy a smíchejte je s krémem. Odložte si 1/3 krému a vmíchejte do něj barvivo. Na korpus střídavě nanášejte bílý a fialový krém. Dort nechte alespoň 5 hodin ztuhnout.

Zdroj: historie.nczk.cz, www.unconventionalbaker.com, www.delectablymine.com,