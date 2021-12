Silvestrovské pochoutky pro líné a nešikovné: Tyto dobroty zvládne každý

Čekáte na Silvestra společnost a nemáte chuť, čas ani náladu stát celé odpoledne v kuchyni a připravovat dobroty na večerní párty? Pak vám přinášíme několik tipů, jak oslnit společnost dobrotami hotovými za pár minut. I tak můžete být královnou kuchyně!

Příchod nového roku oslavuje většina z nás se svými blízkými. A letos to vypadá na domácí večírky více než jindy. Staňte se tedy hostiteli roku, aniž byste museli umět vařit, péct či smažit. Poradíme vám několik receptů pro líné i nešikovné, kterými své strávníky oslníte.

Možná se vám ani nechce utrácet za jídlo a nápoje moc peněz, pak i pro vás jsou tyto originální recepty jako vyšité. Vyjdou vás na pár korun a ti, co si na nich budou pochutnávat, to ani nebudou vědět. Co takhle česneková nebo škvarková pomazánka? Skvělé jsou i grilované švestky nebo zdravé zeleninové chipsy.

Česneková pomazánka

Na snadnou česnekovou pomazánku budete potřebovat 30 dkg eidamu, 30 dkg majonézy, 1 pomazánkové máslo, sůl, 6 stroužků česneku a mandarinku na ozdobení.

Sýr najemno nastrouháme a smícháme s pomazánkovým máslem. Teprve pak vmícháme i majonézu. Ochutíme solí a prolisovaným česnekem. Mažeme na rohlík a zdobíme mandarinkou.

Chleba se sádlem, škvarky a cibulí. Zdroj: Marsan / Shutterstock.com

Škvarková pomazánka

Škvarkovou pomazánku připravíme z 500 g škvarků, 1 ks cibule, 6 ks nakládaných okurek a 6 vajec.

Škvarky pomeleme na jemno, přidáme nakrájenou na kostičky cibuli, okurky a vajíčka, osolíme a promícháme.

Grilované švestky ve slanině

Kdo má chuť na grilované švestky, také se nemusí obávat, není to nic složitého. K jejich přípravě budete potřebovat 1 balení sušených švestek, 200 g anglické slaniny na plátky, 100 ml koňaku, brandy nebo portského vína.

Pokud jsou švestky s peckou, tak je vypeckujeme. Do misky dáme alkohol a promícháme v něm švestky. Necháme odležet přes noc nebo alespoň jednu hodinu. Švestky po odležení oklepeme, osušíme a obalíme v plátcích slaniny, které upevníme párátkem. Rozpálíme si gril, grilovací pánvičku nebo v případě nouze i nepřilnavou pánev. Švestky opékáme nad mírným žárem nebo plamenem z obou stran, dokud nezískáme hezky křupavou a dozlatova opečenou slaninu. Servírujeme teplé v misce, párátka ve švestkách ponecháme, aby si je hosté mohli sami nabírat.

Zeleninové chipsy jsou zajímavé na pohled i na chuť Zdroj: 5PH / Shutterstock.com

Zeleninové chipsy

Poslední recept, který si představíme, je trochu zdravější než ty předchozí. Jedná se o zeleninové chipsy. Ty si připravíte tak, že nakrájíte jakoukoliv kořenovou zeleninu (např. cuketu, červenou řepu, sladké brambory, petržel, mrkev, celer, ředkev) a přidáte sůl, olivový olej, sušený česnek, chilli koření, mletý pepř, oregano či sladkou papriku.

Zeleninu řádně omyjeme, oloupeme a nakrájíme nožem na co nejtenčí plátky. Místo nože můžete použít struhadlo nebo kráječ na plátkový sýr. V míse plátky zeleniny osolíme, podle chuti okořeníme a pokapeme olivovým olejem. Vložíme na plech vyložený pečicím papírem a dáme do trouby vyhřáté na 200 °C. Pečeme zhruba 10 až 20 minut, kdy začnou chipsy křupavět a zlátnout. Upečené chipsy ihned konzumujeme.

