Ještě nemáte na Silvestra žádné plány, ale nejspíš chcete letos zůstat doma? Co když se však na poslední chvíli vše změní a vy budete muset rychle vymyslet nějaké pohoštění. Poradíme vám, které jednohubky zvládnete mít hotové během několika málo minut. S nimi budete připraveni opravdu na všechno!

Po vánočních svátcích, kdy se nekontrolovatelně přejídáme cukrovím, už má většina z nás sladkého dost. Co ale nabídnout hostům, kteří přijdou na silvestrovský večírek? Připravte jim velmi chutné rychlovky, se kterými zabodujete u každého. Díky nim budete mít plný stůl slaného jídla během chvilky.

Připravte si ze základních ingrediencí lahodné silvestrovské jednohubky podle video receptu na YouTube, na kanálu Toprecepty:

Zdroj: Youtube

Párečky v županu

Listové těsto je skvělou ingrediencí, ze které můžete upéct hned několik různých pochutin jako je slaný závin, muffin, šneci či párky v županu. A jak na ně? Rozválené listové těsto nakrájejte na menší obdélníky. Ty poté uprostřed lehce propíchněte vidličkou a potřete kečupem. Minipáreček nebo překrojený klasický párek vložte na těsto od rohu k rohu a zbylými rohy ho zabalte. Nakonec už jen zabalené párky dejte na plech vyložený pečicím papírem, potřete je rozšlehaným vejcem a posypte sýrem. Takto připravené párečky pečte v předehřáté troubě na 200 °C zhruba 20 minut.

close info Shutterstock zoom_in Šneci z listového těsta zmizí ze stolu jako první.

Tyčinky nejen k pivu

Nemáte doma žádné brambůrky, ani tyčinky? Upečte si italské tyčky v pohodlí domova, které budete mít hotové do 15 minut. Opět budete potřebovat rozválené listové těsto, jenž nakrájejte na jednotlivé proužky. Následně je potřete rozpuštěným máslem, posypte nastrouhaným parmazánem a italským kořením, které se skládá z bazalky, oregana, rozmarýnu, sušeného koriandru, tymiánu a chilli. Okořeněné proužky poté zatočte do spirály a dejte péct do předem vyhřáté trouby na 200 °C dozlatova.

Mozzarellové mini špízy

Na silvestrovské tabuli by neměla chybět ani mozzarellové špízy, které vypadají, a i chutnají naprosto božsky. Nejdříve si připravte dip z jedné lžíce bílého balzamikového octa, 1/3 hrnku olivového oleje, ¼ lžičky sušeného česneku, najemno nakrájené jarní cibulky, nadrobno nasekané bazalky, soli a pepře. Hotový dip nechte odležet a mezitím si připravte jednotlivé špízy. Na párátko napíchněte cherry rajčátko, malou mozzarellovou kouli a čerstvý lístek bazalky. Mini špízy můžete takto podávat samotné s dipem v mističce, nebo je dipem rovnou polijte.

close info Shutterstock zoom_in Špízy z rajčat a mozzarelly můžete podávat také s bazalkovým pestem.

Obložené mísy

Kdo by neměl rád obložené mísy, ze kterých si bez výčitek může vzít samotnou šunku? Na stůl proto můžete přichystat obložené talíře a misky uzeninami, sýry, olivami, sušenými rajčaty, kyselými okurkami, oříšky a tak podobně. Vedle můžete nakrájet i bagetu či jiné pečivo, které si kdokoliv může k uzeninám vzít dle potřeby.

Chlebíčky s pomazánkou

Na Silvestra se připravují rovněž různé chlebíčky a jednohubky s pomazánkami, které jsou hotové během pár minut. Udělat tak můžete vajíčkovou, hermelínovou, česnekovou či sýrovou pomazánku, která nikdy nezklame. Na pečivu je můžete ozdobit také čerstvými bylinkami nebo ovocem.

Zdroje: lifee.cz, apetitonline.cz, magazin.recepty.cz