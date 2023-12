Loučení s končícím rokem je vždy spojené s dobrým pitím. Pokud si chcete užít dobrou náladu naplno a přitom si udržet energii a svěžest, vyzkoušejte nové recepty na silvestrovské drinky, které nezkazí žádnou party.

Nejen vánoční svátky, ale i Silvestr se neobejde bez chutných nápojů. Zkuste letos překvapit novinkami a připravte na oslavy konce roku vaší společnosti chutné a zajímavé alkoholické i nealkoholické drinky. Jistě se dočkáte náležitého ocenění!

Na tipy na zajímavé novoroční koktejly se podívejte v tomto YouTube videu na kanále Cocktail Vibes:

Zdroj: Youtube

Koktejl Canchanchara

Pro milovníky kvalitního rumu je ideální tento tradiční kubánský nápoj. Spojuje v sobě to nejlepší, co úrodná Kuba nabízí, tedy rum, limetky a med, což dává drinku tu správnou sametovou jemnost. Údajně jej Kubánci vynalezli, aby lépe snášeli úskalí a těžkosti desetileté války, která probíhala v letech 1968 až 1978.

Do šejkru nalijte 50 ml bílého rumu, ideálně Havana Club 7 Años, přidejte 25 ml limetkové šťávy a 25 ml medové vody. Vše řádně promíchejte a následně nalévejte do širších sklenic s ledem. Drink nakonec odekorujte osminkou limetky.

close info Sea Wave zoom_in Skvělé jsou drinky z havanského rumu.

Brisa Especial

V kubánském rytmu a náladě můžete svou společnost udržet i dalším drinkem z těchto končin. Nalijte si do šejkru 40 ml kvalitního havanského rumu, 10 ml cukrového sirupu, 10 ml citronové šťávy a 80 ml jablečného džusu. Veškeré ingredience pak řádně prošejkrujte a nalévejte do ledem naplněné sklenice. Nápoj nakonec ozdobte osminkou limetky a kouskem rozlomené skořice.

Uctěte hosty i zajímavým nealkem

Není od věci být ve slavnostní chvíle připraven i na hosty, kteří nekonzumují alkohol. Nemusíte vždy podávat jen čistou minerálku, džus nebo čaj. Můžete být mnohem originálnější!

close info Shutterstock zoom_in Nápadití můžete být i při přípravě nealkoholických nápojů.

Virgin Mojito

Nasypte do vysoké sklenice 1 lžičku třtinového cukru, přidejte ¼ pokrájené limetky a řádně ji podrťte a obě suroviny promíchejte. Do 1/3 sklenice dosypte drcený led, zalijte 1 dl jablečného džusu a stejným množstvím sodovky, a nakonec přidejte pár snítek máty. Sklenici odekorujte plátkem limetky a do ledu zapíchněte brčko.

Virgin Colada

Smíchejte v šejkru nebo v mixéru 1,5 dl kvalitního ananasového džusu nebo rozmixovaného ananasu, 0,5 dl kokosového mléka, drcený led a šťávu z limetky dle chuti. Hustý koktejl pak nalijte do sklenic a ozdobte plátkem ananasu.

Zdroje: www.ceskenapoje.cz, www.maminka.cz, www.radynacestu.cz