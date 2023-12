Vánoce jsou pozítří, takže je čas pomalu začít plánovat, co na Silvestra. S tímto receptem budete mít pohoštění pro hojnou návštěvu do hodinky hotové. Tyto chody jsou jednoduché, levné a výtečné.

Jednohubky a malé jednoduché občerstvení zkrátka v tento den nesmí chybět. Proto jsou tyto tyčinky velice oblíbenou a zároveň nenáročnou možností, co na Silvestra udělat. Nejprve si z 350 gramů mouky, 250 gramů ztuženého tuku, 2 lžic šlehačky a 2 kelímků tradiční pomazánky bez příchuti, vypracujte těsto. Pokud ale chcete tento proces značně urychlit, můžete použít i již předpřipravené listové těsto. Těsto vyválejte a nakrájejte na tyčinky. Ty dejte na pečicí papír a potřete je rozmíchaným vejcem. Poté posypte kmínem či mákem a dejte do trouby na 20 minut při teplotě 200 stupňů celsia.

Jak vytvořit rychlé silvestrovské jednohubky se šunkovou pěnou se podívejte na Youtube kanále Vaření s Vařečkou:

Zdroj: Youtube

Výtečná rozmarýnová pomazánka

Chlebíčky s různými pomazánkami jsou zkrátka duchem každého správného silvestrovského večera. Připravte si 10 sušených rajčat. Ta dejte na 10 minut do teplé vody. Až budou hezky změklá, nakrájejte je najemno. Poté si vezměte 120 gramů margarínu a stejné množství kozího sýru. Společně utřete a přidejte vaše nakrájená rajčata. Najemno si nasekejte rozmarýn a přidejte jej k pomazánce. Dochuťte solí a pepřem a máte hotovo.

Výtečná rozmarýnová pomazánka je za chvilku hotová a neměla by chybět mezi silvestrovským pohoštěním.

Humus

Humus se jakožto pomazánka dostává velice do módy, a proto ani na vašem silvestrovském večírku nesmí chybět. Jako první si rozmixujte 250 gramů cizrny s olivovým olejem, šťávou z citronu, 1 polévkovou lžící tahini a 3 stroužky česneku. Rozmixujte dohladka. Pastu, která vám vznikla, dochuťte solí, pepřem, kajenským pepřem a lžičkou mleté papriky. Nakonec pokapejte olejem a můžete ozdobit petrželkou.

Humus podávejte s pita chlebem, nebo tmavým pečivem.

Humrová pomazánka bez humra

Začněte tím, že si najemno nakrájíte cibuli. Vložte do misky a spařte vařící vodou. Následně sceďte a vložte do misky. Poté si vezměte konzervu sleďů nebo makrel naložených v rajčatové omáčce. Makrely či sledě rozmáčkněte pomocí vidličky, dokud nebudou mít kašovitou strukturu. Vymačkejte do směsi mandarinku a přidejte 150 gramů majonézy. Ještě vymačkejte půlku citronu a promíchejte. Pak už jen dosolte a opepřete podle chuti.

S falešnou humrovou pomazánkou stoprocentně zabodujete.

Marinovaná mozzarella

Sežeňte si 2 balení kvalitní mozzarelly a nakrájejte ji na plátky. Plátky vyskládejte na talíř. Nyní všechny rovnoměrně potřete zakysanou smetanou. Vezměte si jeden citron a ostrouhejte kůru. Plátky mozzarelly pokapejte olivovým olejem, trochou citronové šťávy a navrch nasypte trochu citronové kůry. Vezměte si jednu chilli papričku, zbavte ji jadérek a nakrájejte na tenoučké plátky. Těmi váš talíř ozdobte. Nyní stačí pouze dochutit solí a pepřem, nakrájet k tomu bagetu a máte hotovo.

Zdroje: fresh.iprima.cz, www.toprecepty.cz