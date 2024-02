Nezáleží na tom, jestli jste doma sami na pár dní nebo si společné jídlo užijete jen párkrát do roka, když přijde na návštěvu rodina. Vaření pro jednoho je jiná disciplína.

Má to smysl?

Jistě, vařit pro jednoho někdy může být otravné, možná se to zdá zbytečné a někdy i marné. Vaříme přece pro ty, koho máme rádi. Jenže to jste i vy sami! Pamatujte si, že vaření jedné porce zabere méně času a zbude po něm méně nádobí. Je to příležitost uvařit si něco zvláštního, jednou za čas třeba koupit dražší surovinu, kterou byste si pro víc lidí nemohli dovolit, nebo trochu experimentovat s tím, co máte rádi.

Pečené brambory

1 kg brambor vhodných na pečení

100 g másla

sůl a pepř

150 g sýra, například čedaru

1. Brambory dobře očistěte, rozložte je na plech a dejte do trouby předehřáté na 200 °C. Pečte 45 minut doměkka.

2. Vyjměte z trouby, brambory podélně rozřízněte a nechte zchladnout. Pak je postupně vydlabejte do mísy tak, abyste neponičili slupku a rozmačkejte na kaši. Vmíchejte máslo, sůl, pepř a nastrouhaný sýr.

3. Směsí znovu naplňte slupky, brambory rozložte na tác a zamrazte je. Zmražené pak dejte do sáčku. Až si budete chtít brambory připravit, vyndejte tolik, kolik chcete a nechte je asi hodinu povolit. Pak je znovu upečte na 150 °C asi 25 minut.

Tip: Brambory můžete jíst samotné, ale ještě lepší jsou, když je po upečení doplníte například směsí vypražené slaniny a žampionů smíchaných v pánvi s trochou smetany nebo zakysanou smetanou s nasekanou pažitkou.

close info Elena Shashkina zoom_in Udělejte jich celý plech a zamrazte. Pak stačí jen po jedné rozmrazit, naplnit a pochutnat si

Boloňská omáčka

Vyplatí se jí uvařit víc než jednu porci. Nehodí se totiž jen k těstovinám či rýži. Můžete ji po porcích zamrazit pod bramborovou kaši, nebo ji zapéct na topince posypanou sýrem.

4 porce, 80 minut

2 lžíce olivového oleje

1 menší cibule, nadrobno

1 stonek řapíkatého celeru, najemno

1 menší mrkev, na jemno

600 g směsi mletého masa (můžete použít i kuřecí)

50 g kuřecích jater, najemno, není nutné

80 ml červeného vína

200 ml passaty

250 ml vývaru nebo vody

1 bobkový list

sůl a pepř

1. Ve velkém hrnci rozehřejte olej a nechte na něm změknout cibulku asi 8 minut. Přidejte řapíkatý celer a mrkev a restujte ještě pár minut. Pak přidejte mleté maso a za stálého míchání, tak abyste rozdrobili všechny kousky, ho orestujte dalších 10 minut. Poté ještě na pár minut přidejte játra. Vlijte víno, passatu a vývar nebo vodu. Osolte, opepřete a přidejte bobkový list. Přiveďte k mírnému varu, a nechte zakryté probublávat ještě asi 45 minut.

2. Po 30 minutách ale odklopte, aby se mohlo odpařit co nejvíce tekutiny a omáčka byla pěkně hustá. Dochuťte a pojídejte, zbytek libovolně zamrazte nebo uchovejte 3 dny v lednici.

close info Afanasieva zoom_in Pár porcí zmražené boloňské omáčky se v kuchyni vždy hodí

Tip: Ze zbylého řapíkatého celeru připravte třeba salát s jablkem, ořechy a kouskem zbylého kuřecího prsa se zálivkou z majonézy, bílého jogurtu a trochy petrželky.

Vejce se špenátem

Skvělá snídaně, svačina nebo večeře

1 stroužek česneku, oloupaný

lžička másla

hrst čerstvého špenátu

muškátový oříšek

sůl a pepř

2 lžíce smetany

1 vejce

chleba s máslem k podávání nebo cokoli chcete

1. Na pánvi nechte na mírnějším plameni rozpustit máslo. Stroužek česneku napíchněte na vidličku a chvilku ho tahejte po pánvi tak, aby se máslo ovonělo. Pak do pánve přidejte špenát a nechte jen zavadnout.

2. V misce prošlehejte vejce se solí a pepřem a smetanou. Špenát přendejte do jiné misky nebo hrnečku, pak ho přelijte vejci a obojí dejte do mikrovlnky. Nastavte ji na střední stupeň a nechte péct jen asi 1 až 2 minuty, podle toho, jak pevná máte vejce rádi. Vyjměte a podávejte nejlépe s chlebem namazaným máslem.

close info Esin Deniz zoom_in Vejce lze připravit i v troubě ve zbytkovém teple po dopečení koláče

Tip: Rozpalovat troubu kvůli jednomu jídlu je velmi neekonomické. Když ale třeba dopečete koláč nebo jiné jídlo, můžete připravit tuto dobrotu ve zbytkovém teple před tím, než trouba vychladne.

Pizza

Množství těsta je na dvě pizzy. Druhou polovinu rozválejte a naplocho zamrazte, pak zabalte do fólie a nechte si ji na příště.

20 g droždí

125 ml mléka

175 ml teplé vody

300 g hladké mouky, prosáté

40 g chlebové mouky, prosáté

3 g soli

olivový olej na vymazání mísy

Na ozdobu:

dobrá rajčatová omáčka nebo i protlak, sýr, nejlépe mozzarella, čerstvé lístky bazalky

1. Droždí smíchejte s mlékem a vodou na kvásek a nechte 10 minut stát.

2. Pak směs smíchejte s moukou a hněťte asi 10 minut. S těstem by se mělo pěkně pracovat, ale pořád by mělo trochu lepit. Nechte kynout, až zdvojnásobí objem. Můžete ho nechat na lince, ale pro pružnost těsta je mnohem lepší, když ho po asi 30 minutách přesunete do lednice a necháte kynout až 3 dny.

3. Vykynuté těsto nechte zase krátce povolit při pokojové teplotě. Polovinu těsta vyválejte nebo roztahejte prsty na požadovanou velikost. Nechte kynout ještě asi 10 minut, pak ozdobte a pečte v troubě předehřáté na 200 °C asi 10 minut.

close info Africa Studio zoom_in Na pizzu hravě zužitkujete unavenější zeleninu nebo zbytky z lednice

Opečené ovoce s karamelovou omáčkou

Omáčku můžete mít v lednici až 3 týdny. Mezitím si ji můžete dopřát nejen s ovocem, ale třeba i na lívance či palačinky, a tak se nevyplatí dělat malou dávku.

Na omáčku:

50 g másla

150 g javorového sirupu nebo medu

125 g cukru, může být i třtinový nebo směs

100 ml smetany ke šlehání

½ lžičky vanilkového extraktu

Na ovoce:

1–2 kousky zralého ovoce

1 lžíce třtinového cukru

1 lžička másla

vanilková zmrzlina k podávání

1. Na omáčku rozpusťte máslo, sirup (či med) a cukr v hrnci na nízkém plameni. Nechte pár minut lehce probublávat, ale pozor, aby se cukr nepřipálil.

2. Pomalu za stálého míchání vlijte smetanu a pak i vanilkový extrakt. Přiveďte k varu, sejměte z plotny a dál míchejte. Až omáčka trochu zchladne, nechte ji být a úplně vychladlou můžete uložit.

3. Až si ji budete chtít dát s ovocem, rozpalte pánev nebo gril v troubě. Na dno dejte máslo s cukrem a do něj položte ovoce, opékejte 5 minut z každé strany a až bude zlatavě hnědé, vyjměte. Podávejte s omáčkou a zmrzlinou, pokud chcete.

close info JeniFoto zoom_in Karamelovou omáčku využijete i na lívance nebo palačinky

3 užiteční pomocníci při vaření pro jednoho

1. Mrazák

Absolutní jednička. Mrazit totiž můžete nejen suroviny, které jste museli nakoupit ve větším množství (jako celý balíček listového těsta nebo vejce), ale i jednotlivé porce, když se rozhodnete uvařit větší množství.

2. Mikrovlnka

Rychle a celkem nenákladně v ní připravíte jednu porci suflé, jednu porci moučníku nebo pár brambor. A samozřejmě v ní rozmrazíte i ohřejete to, kvůli čemu nechcete zapínat troubu. Využijte ji, zvlášť při vaření pro jednoho se opravdu hodí.

3. Krabičky

Všech velikostí a taky s různými typy víček. Ty do mrazáku i ty, z nichž nevyteče ani polévka. Výhoda? Nepotřebujete ty veliké, takže investice vás příliš nezatíží.

Zdroj: časopis Receptář