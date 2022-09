Domácí šípkový džem. Tenhle je nejlepší, snadný a hned hotový

Pomalu začíná období, kdy dozrávají plody plané růže. A bylo by škoda si je nenasbírat! Jsou nejen velmi zdravé a je z nich skvělý čaj, ale dají se z nich v kuchyni vyrobit i mnohé pochoutky. Jednou z nich je vynikající šípková marmeláda, která je svou výraznou chutí nezaměnitelná a na výrobu velmi jednoduchá.

Které šípky si nasbírat

Nikdy netrhejte šípky z keřů, které se vyskytují v blízkosti frekventovaných silnic nebo skládek. Sbírejte jen kvalitní zdravé plody, které nejsou napadené žádnou hnilobou a plísní. Říká se, že na povidla je nejlepší sbírat šípky až po prvních mrazících, kdy změknou, což pro džem není podmínkou.

Sbírejte jen kvalitní zdravé plody, které nejsou napadené žádnou hnilobou a plísní. Zdroj: Tuzemka / Shutterstock.com

Šípek má mnoho benefitů

Šípky jsou velice zdravé a našemu tělu přinášejí mnoho pozitivních účinků. Obsahují například mnohem větší množství vitaminu C než citrusy. Vysoký podíl vitaminu A se zas skvěle podílí na podpoře celého imunitního systému a chrání náš organismus před mnoha bakteriálními a virovými infekcemi. V šípcích jsou obsaženy i vitaminy B, E, K a P.

Významnou roli hrají i obsažené antioxidační bioflavonoidy, polyfenoly, karotenoidy, lykopen, rutin, pektin, draslík, vápník a železo. Díky těmto látkám je šípek výbornou prevencí a lékem na mnohá srdeční onemocnění, artritidu a některé druhy rakoviny. Obsažené antioxidanty zabraňují poškození těla volnými radikály, které se značně podílejí na předčasném stárnutí.

Dokonce se dá říct, že vás šípek doslova a do písmene rozhýbe. Pokud ho pravidelně zařadíte do jídelníčku, tak zvýšíte svou mobilitu o celých 20 až 25 %. Zároveň umí utlumit bolestivé stavy, a dokonce zlepšuje náladu. Šípky jsou také výborné na bolesti žaludku a střev.

Recept na šípkový džem podle našich babiček

Šípky se často používají do džemů pro jejich sladkou a mírně pikantní chuť. Nejlepší je čerstvě natrhaný šípek, kterého budete potřebovat tak 1,5 kg. Nejprve z plodů odstraňte veškeré stopky i tzv. „bubáky“ a v sítku je propláchněte vodou. Umístěte je do hrnce a dejte vařit zhruba do 3 l vody do té doby, než změknou. Poté šípky rozmixujte tyčovým mixérem, sundejte z ploténky a nechte lehce vychladnout.

Nejlepší je čerstvě natrhaný šípek, kterého budete potřebovat tak 1,5 kg. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Následně šípkovou směs propasírujte přes jemné sítko, tuhé kousky zalijte v samostatné nádobě 1 l teplé vody a řádně promíchejte. Takto připravenou další směs opět propasírujte k čisté šípkové šťávě. Nakonec celé množství ještě jednou proceďte přes jemné plátýnko nebo gázu. Pokud chcete mít šípkový džem obzvlášť jemný, opakujte pasírování ještě jednou.

Čistou šťávu dejte vařit na mírný plamen a postupně sbírejte vznikající pěnu. Přisypte 500 g cukru a vařte do požadované konzistence. Pak už nezbývá ten neskutečně voňavý a zdravý šípkový džem nalít do čistých uzavíratelných skleniček a mít tak bezva zásobu na dlouhou zimu. Hodí se nejen na palačinky či vánoční cukroví, ale je perfektní třeba i ke svíčkové a paštikám.

Zdroje: www.abecedazahrady.dama.cz, www.ceske-bylinky.cz, www.apetitonline.cz