Šípkový sirup: Šéfkuchař prozradil geniálně jednoduchý rychlý recept

Nejen šípkový čaj, ale i šípkový sirup je lék. Zpracujte plody přírody a vytvořte si lahodné zásoby plné vitaminů. Jak na geniálně jednoduchý a především rychlý šípkový sirup, vám ukáže přímo šéfkuchař.

Léčivou sílu šípků znali již staří Řekové a léčil jimi sám Hippokrates. Díky svým účinkům se šípky dostaly i do anglosaského herbáře již v 11. století. Tehdy se však nevyzdvihoval jen jejich vliv na posílení organismu. Zmiňovaly se i jejich účinky pozitivně stimulující libido a potenci mužů. A to není zdaleka vše. Šípky dokáží vyléčit řadu neduhů.

Zpracování šípků tedy vyžaduje velmi šetrný přístup. Jak na něj? Podívejte se na video na YouTube (kanál Kuchyně Lidlu), kde vám přímo šéfkuchař Roman Paulus prozradí recept na lahodný sirup, jenž si zachová téměř veškeré vitaminy:

Zachovejte vitaminy

Šípkové plody jsou doslova nabité vitaminem C. Z ostatních keřů se co do stejného nebo podobného obsahu potřebného „céčka“ může pochlubit jen rakytník. Vitamin C je důležitý pro zdraví organismu, také je to výborný antioxidant, který lze získat právě konzumací správných potravin, mezi něž šípky rozhodně patří. Má však jednu nevýhodu, je poměrně nestabilní a dlouhým a prudkým varem se ničí. Právě šípkový sirup podle známého šéfkuchaře se hodí jako lahodné osvěžení, ale také jako vitaminová vzpruha. Postup výroby je velmi šetrný.

Vydejte se na šípky

Ideální je nasbírat si šípky volně v přírodě. Vydejte se ale na místa, která nejsou znečištěná. Rozhodně není dobré je sbírat třeba podél silnic. Vyhlédněte si místo bez aut, vlaků a autobusů. Určitě nechcete konzumovat šípky, které jsou znečištěné, nebo vyrůstají v ne zrovna příznivém prostředí. Zároveň je dobré sbírat šípky ještě před prvními mrazy. Sice se traduje, že jsou pak sladší, ale plody nejsou tak kvalitní a s mrazíky přicházejí o podstatný obsah účinných látek. A kolik budete těchto malých přírodních pokladů potřebovat? Připravte si alespoň půl kila šípků.

Sirup ze šípků je lahodná medicína. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Dlouhé louhování

Šípky omyjte a očistěte. Přendejte je do vysoké nádoby a vsypte k nim jednu lžičku kyseliny citronové. Zalijte je zhruba tři čtvrtě litrem studené vody a rozmixujte tyčovým mixérem. Dolijte čtvrt litrem vody a nechte louhovat do druhého dne.

Nevařte a zahřívejte

Následující den přeceďte obsah nádoby přes velmi jemné síto a následně přes plátýnko do hrnce. Odměřte, kolik se vám podařilo propasírovat a získat sirupu a dle toho odvažte množství cukru. Poměr bude 1:1, tudíž jeden díl sirupu a stejný díl cukru. Sirup s cukrem smíchejte a na mírném plameni zahřívejte, dokud se cukr nerozpustí. Nevařte, zahřívejte opravdu na nižší teplotu a dopřejte cukru čas, aby se v sirupu rozpustil. Dle chuti přidejte citronovou šťávu.

Čistota je základ

Pozor, až budete ochutnávat, vždy si berte čistou lžičku a nenamáčejte do sirupu již použitou. Hotový sirup přelijte do čistých sterilních sklenic, uzavřete a skladujte na vhodném místě, ideálně v chladu.

Zdroje: kuchynelidlu.cz, sever.rozhlas.cz