Domácí sirup z čerstvé šalvěje: Pradávný recept našich babiček na 5 neduhů

Trápí vás bolesti zubů či máte trávící potíže? Šalvěj lékařská vám pomůže! Bylinka, která jde ruku v ruce s věčným mládím a má až zázračné účinky. Na co všechno je šalvěj dobrá a jak si z ní vyrobit vlastní domácí sirup?

Šalvěj lékařská se používala již ve starověké Persii, v Číně nebo v Egyptě. Jejích účinků se odpradávna využívá nejen v lidovém léčitelství, ale i v kuchyni, kde je přísadou mnoha skvělých jídel a jejími účinky se zabývaly i četné vědecké studie. Co všechno šalvěj obsahuje, jak ji správně používat a jak připravit domácí sirup?

Šalvěj lékařská a její prospěšné látky

Tato bylina obsahuje mnoho účinných látek, jako jsou vitaminy skupiny B, které pomáhají při únavě, podráždění, nechutenství nebo dokonce i proti křečím v dolních končetinách. Také obsahuje estrogenní hormony, vhodné při gynekologických potížích, dále pak salviol, cineol a thujon. Díky nim má šalvěj protizánětlivé a baktericidní účinky.

Šalvěj je nenáročná trvalka

Šalvěj si můžete snadno pěstovat třeba v květináči na parapetu, na zahrádce by rozhodně neměla chybět. Je to velmi silně aromatická rostlina dosahující výšky až 70 cm, ovšem u nás bývá standardně do 50 cm. Její květy jsou nafialovělé a lákají do zahrady užitečný hmyz.

Šalvěj si snadno vypěstujete na zahrádce. Zdroj: liewluck / Shutterstock.com

Šalvěj vyžaduje slunné stanoviště s propustnou půdou. Nevadí jí ani vápenatá zemina. Naopak! Na zalévání není nijak náročná, avšak v zimě musíte dávat pozor, abyste ji neměli přemokřenou. Pokud ji budete mít zasazenou venku, raději ji přes zimu zakryjte chvojím, aby jí nepromrzal kořenový systém.

Sběr a sušení listů

Listy sbírejte za suchého počasí a nejlépe za sluného dne, ideálně před rozkvětem, ale není to podmínkou. Otrhejte lístky a sušte maximálně při 35 °C. Čím vyšší teplota sušení, tím nižší množství prospěšných látek se v šalvěji zachová.

Šalvěj proti bolestem zubů

Šalvěj je skvělý dezinfekční prostředek. Díky jejím antibakteriálním a antiseptickým účinkům je vhodné ji užívat v kombinaci s léky při příznacích onemocnění. Odvarem ze šalvěje můžete kloktat při bolesti v krku, které může značit příchod chřipky, angíny či nachlazení. Při bolesti zubů a případných zánětech v ústech vám pomůže výplach odvarem ze šalvěje.

Šalvěj lékařská pomáhá při zánětech a bolestech zubů, krku, ústní dutiny a malých poranění v ústech. Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Zklidnění trávícího traktu

Pro vnitřní použití můžete šalvěj využít při potížích s trávícím traktem, kdy vám pomůže zklidnit žaludek, střeva a omezí nadýmání. Látky, které šalvěj obsahuje, brání nadměrnému pocení, klidní nervy, pomáhají proti stresu a nespavosti. Pomáhá také při menstruačních potížích nebo v klimakteriu.

Dezinfekční a podpůrný prostředek

Na zevní použití se dá šalvěj také použít. Můžete ji využít při malých rankách či na špatně se hojící rány. Likviduje lupy ve vlasech, plísně a mykózy. Podporuje účinky zevních mastí a krémů.

Kosmetické přípravky ze šalvěje

Šalvěj se objevuje jak v ústních vodách, tak v zubních pastách. Pomáhá pokožce postižené akné, tudíž se vyskytuje v několika přípravcích na pleť. Je přidávána i do mastí na ekzémy a opruzeniny.

Kladné účinky šalvěje najdete v kosmetice v mnoha produktech. Zdroj: Shutterstock

Domácí sirup z čerstvé šalvěje

Budete potřebovat 300 - 400 g šalvěje, 1 kg cukru, 4 lžíce citronové šťávy a špetku skořice. Čerstvou šalvěj omyjte, nakrájejte a nasypte do 1 litru vroucí vody, kde ji vařte 1-2 minuty. Následně přiklopte a nechte louhovat nejlépe 24 hodin. Poté sceďte a kousky šalvěje důkladně vymačkejte. Přidejte cukr, na mírném ohni přiveďte pod bod varu a odstavte.

Náš tip

Pro zdravější sirup použijte třtinový cukr.

Jako konzervant použijte citronovou šťávu a skořici. Pečlivě zamíchejte a nalijte do sklenic. Pro prodloužení životnosti sirupu vypláchněte před použitím sklenici vodkou. Sirup uchovávejte v lednici. V případě potřeby užívejte 1 lžičku třikrát denně.

Používejte šalvěj s rozumem

Šalvěj lékařská není určena k dlouhodobému užívání. Již zmíněný thujon v našem organismu působí omamně až toxicky, a proto je dobré nepřekračovat 3 šálky odvaru denně. Jelikož se šalvěj používá při akutních potížích nebo několik dní po, doba její konzumace by neměla trvat déle než 14 dní. Obsažené látky v šalvěji mohou také snižovat tvorbu mateřského mléka. Z tohoto důvodu se nedoporučuje užívat v případě budoucích a kojících maminek. Nepodávejte šalvěj dětem ani epileptikům.

Zdroje: primanapady.cz, mojemedicina.cz