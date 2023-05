Sedmikráskový sirup podle mojí babičky: Bez vaření je to zdravotní zázrak!

Sedmikrásky kvetou hned od samotného začátku jara a rozsvítí každý trávník. Když si je teď na jaře nasbíráte a připravíte si z nich sirup, získáte přírodní lék hned proti několika různým neduhům.

Sedmikrásek je mnoho druhů. V Čechách se nejčastěji vyskytuje sedmikráska chudobka. Jde o deseticentimetrovou kytičku, která roste v zahradách, parcích a skoro na každém zeleném plácku. Sedmikráska si svůj název vysloužila tím, že kvete po celých sedm měsíců v roce.

Rostlinka je to nejen krásná, ale podle vědeckých studií i léčivá. Obsahuje spoustu minerálních látek a vitamin C. Proto se doporučuje konzumovat květy sedmikrásek v syrovém stavu, například jako posypka na chleba, do zeleninových salátů, ale také jako ozdoba tvarohových pokrmů a pomazánek. Sedmikrásku můžete použít i na ozdobení uvařeného teplého jídla, například polévek nebo rizota.

Ve videu se dozvíte o dalších léčivých účincích sedmikrásky:

Pročišťující čaj

Čerstvé květy můžete použít i k výrobě sedmikráskového čaje. Pročišťuje tělo a pomáhá proti nachlazení. Jak si ho můžete připravit? Přelijte lžičku čerstvých květů 250 ml vroucí vody. Po 10 – 15 minutách nápoj přeceďte a popíjejte. Pokud si usušíte květy sedmikrásky, můžete těžit z jejich účinků i v zimních měsících.

Klasický sedmikráskový sirup

Květy sedmikrásky můžete využít i k výrobě sedmikráskového sirupu. Podporuje imunitní systém a ulevuje při nemocech dýchacích cest. Připravíte si ho jednoduše: Nasbírejte 250 g sedmikrásky a zalijte ji 1 litrem vroucí vody. Pak do směsi přidejte na kolečka nakrájenou půlku citronu a vše nechejte přes noc louhovat. Směs přeceďte, přelijte do hrnce, oslaďte 400 g cukru a vařte tak dlouho, dokud sirup nezhoustne. Sladký roztok nadávkujte do uzavíratelných lahviček nebo zavařovacích sklenic. Výborný je samostatně, ale přidává se i do čaje.

Vylohouhovanou sedmikráskovou směs přeceďte do hrnce, oslaďte a zahřejte. Zdroj: Profimedia

Rychlovka za studena

Sedmikráskový sirup si můžete připravit i zastudena. Jak na to: do zavařovací sklenice vrstvěte postupně květy sedmikrásky a krystalový cukr. Jakmile máte nádobu naplněnou, pečlivě ji zavíčkujte a uložte na teplé místo. Sirup louhujte do té doby, až se cukr rozpustí a kytičky pustí šťávu. Počítejte s tím, že tenhle proces může trvat několik týdnů. Abyste ho urychlili, průběžně otáčejte sklenici dnem nahoru nebo dolů. Hotový sirup dávkujte do lahví a ihned používejte.

Sedmikráskový sirup za studena je snadný, ale jeho zpracování chce čas. Zdroj: Profimedia

Jak sirup používat

Sedmikráskový sirup můžete použít jako přírodní sladidlo. Uleví vám při kašli (denně užívejte 3 x 1 lžičku denně). Vzhledem k tomu, že sedmikráska má dezinfekční účinky, dá se sirup použít i jako pročišťovadlo ledvin, střev a žaludku. Navíc prý její pravidelná konzumace dokáže zlepšit náladu. A to už za vyzkoušení stojí!

Zdroje: pubmed.ncbi.nlm.nih.govwww.bylinkyprovsechny.cz, www.abecedazahrady.dama.cz