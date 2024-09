Jablka v županu jsou dezertem, který milovali již naši předci a rádi si na nich pochutnáme dodnes – podobně jako kdysi skvělý Vlasta Burian. A protože měl náš tehdy nejlepší komik k dispozici služby vynikajícího kuchaře, byla jistě i tato pochoutka u Burianů ještě lepší, než je běžné…

Ačkoliv jde o recept, který si doma připravovaly i chudší rodiny, kuchař Vlasty Buriana, Jaromír Trejbal, jej dokázal dovést do naprosté dokonalosti, ostatně jako i další jídla, která vařil jak pro krále komiků, tak ještě dříve i pro královské hostiny panovníků několika států. Podle jeho dochovaného receptu si jej můžeme připravit i dnes, jen musíme opravdu pečlivě dodržet stanovený postup.

Jablka, těsto a zavařenina

Do receptu na skládaná jablka v županu podle Jaromíra Trejbala budeme na čtyři porce potřebovat 4 středně velká jablka, půl kilogramu listového těsta, dále 1 vejce, 75 gramů nakyslé zavařeniny, stejné množství cukru, 1 lžičku skořice a 50 gramů ořechů, nebo ještě lépe mandlí. To je vše, pokud toto vše máte pohromadě, nic nebrání tomu, abyste se pustili s chutí do díla.

Nesmí zůstat ani jadérko

Postup vlastně není příliš složitý. Na začátku je ale třeba vyříznout jádřinec tak, aby jablko zůstalo vcelku. K tomu se prodávají speciální “vypichováky”, jakési trubičky s ostrou hranou, které jablkem projedou jako nůž máslem. Jakmile bude jablko zbaveno jader, je třeba jej rozkrojit na čtyři stejně silné plátky a každý z nich pomazat zavařeninou.

Složte jablko znovu k sobě

Nyní plátky jablka znovu složíme k sobě tak, aby vytvořily původní tvar a jablko položíme na čtvrtinu plátu těsta, které jsme si předem rozváleli a rozkrojili na čtvrtiny. Do otvoru po jádřinci nasypeme smíchaný cukr se skořicí a ořechy a vše zabalíme do listového těsta jako do šátku. Aby rohy dobře držely u sebe, pomažeme je vajíčkem a pevně přitiskneme. Nakonec vajíčkem pomažeme celý povrch listového těsta.

Nastává sklizeň jablek, můžete je proměnit ve vynikající dezert

Za pár minut bude hotovo

Takto připravené porce uložíme na plech vyložený pečicím papírem a upečeme v troubě rozehřáté nejprve na 200 °C - při této teplotě by se měla jablka péct přibližně pět minut, a následně snížíme na 180 °C.

Na nižší teplotu necháme zákusek v troubě ještě přibližně čtvrt hodiny. Takto připravená jablka v županu jsou nejlepší, když je budete strávníkům podávat ještě vlažná. Rozhodně ale nezbydou, ani když vychladnou úplně.

