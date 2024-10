Chleba je základem spousty pokrmů. Co dělat, aby byl stále čerstvý, chutný a voňavý?

My Češi jsme chlebový národ! Každý z nás za rok spořádá až 39,3 kilogramů pečiva. A to není málo… Chléb má ale spoustu předností. Je levný, nasytí a dá se z něj vykouzlit skvělá snídaně, svačina i večeře. Kromě klasického namazaného krajíce ho můžete použít k zahuštění gulášů, na výrobu chlebového pesta, granoly, polévky nebo dokonce i majonézy specifické chuti.

Upečte si pšenično-žitný kváskový chléb! Postup vám ukáže autor videa – Vít Nezkusil na kanále YouTube.com.

I chleba stárne...

Pravdou ale je, že nejlepší chleba je ten čerstvý, měkký a voňavý. Bohužel tento blažený stav trvá jen 24 hodin. Poté začne pečivo „stárnout“, vysychat a tvrdnout. Což o to, i tužší pecen se dá zužitkovat (například na topinky), ale není to ono. Co tedy můžete udělat pro to, aby váš zakoupený bochník byl co nejdéle čerstvý a „nezgumovatěl“? Existuje spousta zaručených receptů, například skladování pečiva s rozkrojeným jablkem. To sice může, ale nemusí fungovat. Mnohem lepší je (pokud jste například na chatě a potřebujete si udržet zásobu pečiva), spolehnout se na mráz.

V mrazivém objetí

Mráz je časem prověřený konzervant. Používá se na uchování masa, ovoce, zeleniny, tak proč by nefungoval i na chleba? Podle odborníků je ale důležité „dát k ledu“ čerstvý a vychladlý chléb. Pokud byste do mrazáku vložili ještě teplý bochník, mohl by se zapařit a znehodnotit. Stejně zoufalý osud by postihl i „chlebového stařečka“, který vám zbyl v chlebníku. Mráz jeho čerstvost nenažene a navíc je tu riziko plísní, které se v chlebu drží i při jeho rozmražení.

close info Profimedia zoom_in Mráz pečivo zakonzervuje a díky tomu vydrží čerstvé.

Fígl s domácím chlebem

Pokud byste si chtěli nechat zamrazit svůj vlastnoručně upečený domácí chléb, podle cukrářky Mirky van Gils Slavíkové je lepší ho nedopékat úplně. Zkrátka ho po vytažení z trouby nechte vychladnout, zabalte ho do alobalu a šup s ním do mrazáku. Při ukládání dejte pozor, aby v sousedství mraženého chleba nebyla nějaká aromatická potravina (česnek, ryba), protože pečivo má tendenci do sebe „natáhnout“ různé vůně a pachy.

Rozmrazit, dopéct a sníst!

V případě, že byste potřebovali mražený chléb použít ke konzumaci, stačí ho vytáhnout z jeho ledového království a dát rovnou do vyhřáté trouby na 180 – 200 °C. Během té chvilky se pečivo dopeče a bude měkké, voňavé a křupavé. Při konzumaci byste na něm vůbec nepoznali, že bylo několik týdnů odloženo v mrazáku. Tak dobrou chuť!

