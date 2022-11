Ořechy: Většina lidí je skladuje špatně a ničí je. Neděláte to taky?

Ořechy, oříšky a semínka nejsou zrovna levná záležitost. A když už si je kupujeme, je dobré zařídit, abychom si na nich pochutnali co nejdéle.

Drobné suché plody jsou prý jedním z klíčů k dlouhověkosti. Jejich konzumace nám prospívá, protože obsahují řadu cenných olejů i minerálů. Pokud tedy nejde o tři misky slaných arašídů (což je mimochodem luštěnina) k televizi, ale dvě lžíce loupaných semínek a mandlí do ranního jogurtu. Když se je rozhodneme pustit do kuchyně, bude potřeba je také někde skladovat. A načaté sáčky, které se povalují po lince nebo v lepším případě po policích ve spíži, nejsou tím nejlepším řešením.

Dobře zavřít

V první řadě je potřeba ochránit ořechy i semínka před nežádoucími návštěvníky. Potravinoví moli je totiž mají ve zvláštní oblibě, stejně jako třeba myši nebo mravenci. Proto je dobré každý druh zvlášť zavřít do sklenice nebo krabičky, která je skutečně vzduchotěsná. Pak se nic nedostane dovnitř, ale ani ven.

Každý druh ořechů zavřete do krabičky Zdroj: Shutterstock

Čím chladněji, tím lépe

Nenasycené tuky, které ořechy obsahují, mají tendenci začít se rychle kazit. A to tím víc, v čím větším teplu a světle jsou. Proto bychom se měli řídit jednoduchým pravidlem – čím déle, tím chladněji. Malou skleničku semínek, která se chystáme spořádat během pár dní, klidně můžeme postavit do spíže. Velkou zásobu mandlí či lískových jader na vánoční pečení, kterou kupujeme v létě v akci, bychom ale měli dát do lednice. Nebo klidně i do mrazáku. Ořechy nezmrznou příliš a před použitím je pak stačí nechat pár hodin povolit na chráněném místě v kuchyni, kam nesvítí přímé slunce.

Čím čerstvější ořechy koupíme, tím budou lepší Zdroj: Shutterstock

3 tipy pro dobré suché plody

1. Jen ty nejčerstvější

Čím čerstvější ořechy koupíme, tím je pravděpodobnější, že budou dobré. U doma vypěstovaných zajistíme podmínky snadno, s kupovanými je to horší. Ideální je kupovat ořechy z velkých pytlů nebo samoobslužných boxů v supermarketu – tady se totiž objemy točí mnohem rychleji, než je to v případě zboží v sáčcích. Nebo ještě lépe zajít do specializovaného obchodu a tam si nechat zboží navážit podle potřeby.

2. Co opravdu potřebujeme

Potřeba je totiž dalším klíčem k úspěchu. Když už se do prodejny vydáme, je samozřejmě lákavé vzít rovnou velký pytel para, lískových oříšků i mandlí, jenže čím déle budou ořechy ležet doma, tím pravděpodobnější je, že se zkazí. Mnohem lepší je proto kupovat jen to, co hodláme spotřebovat v následujících dvou týdnech a měsíci a pak si jednoduše nákup naplánovat znovu.

3. Celé a neporušené

Semínka i ořechy obsahují velké množství olejů. Ty se z nich začnou uvolňovat, jakmile jádro porušíme, a čím víc je vystavíme vzduchu, tím spíš hrozí, že žluknou. Proto je dobré kupovat celé plody a mlít nebo sekat je až ve chvíli, kdy se je chystáme jíst. Není nutné kvůli tomu kupovat drahý mixér, dobře mlít umí ruční i moderní elektrické mlýnky na kávu nebo kvalitní sekáčky.

Časopis Receptář Zdroj: Shutterstock

Zdroj: Časopis Receptář