Většina z vás už má napečeno a zůstává jediná otázka. To je otázka skladování cukroví. Je to složitější než se zdá, jelikož každý druh se skladuje jinak. Podívejte se, jaký druh kam patří.

Cukroví je záležitost, na kterou se všichni celý rok těší, ale vyžaduje také fůru práce a příprav. Pokud již máte napečeno, máte největší stresy za sebou. Zbývá už jen jedna malá drobnost, kterou každoročně většina lidí opomíjí. Pokud znáte pořekadlo kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, s cukrovím je to něco podobného. Kolik cukroví napečete, tolik krabic potřebujete. Každý druh cukroví má mít své místo, i co se týče materiálu krabice, do které ho uložíte.

Video, jak kreativně připravit malé sladkosti vašim dětem, najdete na Youtube kanále diywithsusy Z:

Zdroj: Youtube

Sucho a chlad

Pro všechno cukroví naštěstí platí jedno základní pravidlo. Tím je, že musí být uskladněno v suchém a chladném prostoru. Toto pravidlo platí pro všechno cukroví, ale nejvýznamnější je pro druhy s krémem, protože ty jsou náchylnější ke zkažení víc než například rohlíčky. Nejdůležitější je, aby všechny krabice, ve kterých cukroví skladujete, měly víko, které se dá pořádně zavřít či zaklapnout.

close info Profimedia zoom_in Co se týče skladování cukroví, pro všechny druhy platí jedno stejné pravidlo. Tím je, že cukroví je třeba skladovat v suchém a chladném prostředí.

Čím víc druhů, tím víc krabic

Pokud jste letos pekli perníčky, je dobré vědět, že musí v krabici změknout. Proto vybírejte materiál, který jim to co nejvíce umožní. Ideální je krabice z papíru vyložená alobalem zevnitř. Pokud chcete, aby vaše perníčky byly obzvláště vláčné, dejte do krabice rozkrojené jablko. To každých pár dní vyměňte a budete mít nejvláčnější perníčky, jaké vaše návštěva kdy ochutnala. I linecké cukroví, které je naplněné marmeládou nebo čokoládovým krémem, je dobré uchovávat v papírových krabicích vyplněných alobalem nebo papírovými ubrousky. Naopak cukroví bez náplně jako rohlíčky, pracny nebo jiné druhy křehkého cukroví, je nejlepší ukládat do plechových krabic s pevným víkem. Cukroví, které je plněné krémem, skladujte v plastových krabičkách a uchovávejte je v lednici. Můžete je také dát na balkón nebo do sklepa. V těchto případech je ale třeba cukroví ustavičně kontrolovat, aby vám nezmrzlo.

Zdroje: www.eta.cz, www.apetitonline.cz