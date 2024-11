Vánoční svátky přinášejí do domácností jeden zdánlivě nevinný problém: jak naložit se spoustou vaječných bílků, které zbývají poté, kdy zaděláme těsto na většinu cukroví. Tato těsta totiž počítají jen se žloutky. A tak se mohou dostat ke slovu třeba bílkové pusinky - ale rozhodně ne ledajaké…

Pro tentokrát můžete vyzkoušet něco trochu jiného než jsou klasické pusinky z bílku a cukru. Tyto ingredience budeme samozřejmě potřebovat i tentokrát, ale ke klasickému základu přidáme ještě skořici a také třešně. Udivíte, jak taková změna dokonale provoní a ozvláštní i tak známý dezert. Navíc jde o cukroví snadné na přípravu. Není tedy na co čekat, hosté mohou přijít kdykoliv.

O svůj recept na pusinky se na youtube v kanálu ČAS NA TE.BE. podělil také Josef Maršálek

Zdroj: Youtube

Připravte si vše potřebné

Nejprve ze všeho bude třeba zkontrolovat zásoby, jestli máme všechno, co budeme potřebovat. Na samotné pusinky půjde samozřejmě hlavně o vaječné bílky (v základním receptu se počítá se třemi), 150 gramů krupicového cukru, čajovou lžičku skořice a kukuřičného škrobu a špetka soli.

Na dokončení si potom připravte půl kilogramu třešní (mohou být i mražené), půl kilogramu krupicového cukru, 3 gramy kyseliny citronové, půl hvězdičky badyánu, 1 tyčinku skořice a polévkovou lžíci amaretta, smetanu ke šlehání a vanilkový cukr. Víc potřebovat nebudete.

Začněte přelivem z třešní

Chcete-li ušetřit čas, bude nejlepší začít s přípravou ovocného přelivu. Nepůjde o nic složitého. Třešně bez pecek zalijte v hrnci čtvrt litrem vody, přidejte ostatní suroviny kromě amaretta a pomalu vařte tak dlouho, než se cukr úplně rozpustí. Pak hrnec z plotny odstavte a dolijte připravené amaretto. To bude pro začátek všechno a můžete se pustit do pusinek.

close info Olga Dubravina / Shutterstock.com zoom_in Bílky dáme do velké mísy a vyšleháme tuhý sníh.

Vyšlehat sníh není nic složitého

Kdo ještě nikdy nepekl bílkové pusinky, bude jistě překvapený, jak snadné to je. Nejprve si připravte tuhý sníh ze tří bílků a špetky soli. Jakmile bude dostatečně pevný, přidejte do něj po troškách a opatrně cukr, který také dobře zašlehejte do již vytvořené hmoty.

Docela nakonec ještě do již sladkého sněhu vmíchejte škrob spolu se skořicí. Je potřeba dávat pozor, aby vše zůstalo nadýchané. Sníh se bude táhnout, tvořit špičky a jeho povrch bude lesklý. Tak je to správně, podařilo se.

Dejte si záležet na tvaru

V další fázi je třeba základ na budoucí pusinky nastříkat na plech vyložený pečicím papírem. Na ten si můžete naznačit kolečka, aby všechny pusinky byly stejně velké. Dobře to jde obyčejným větším vykrajovátkem o průměru deseti i více centimetrů, které nejprve zaboříte do moučkového cukru a otisknete na papír.

Pro tentokrát nebudeme dělat z pusinek kopečky, ale pokuste se je vytvarovat do jakéhosi věnečku. Nejprve potřete těstem celou plochu kolečka a poté ještě nastříkejte zdobícím sáčkem po obvodu vyšší vrstvu.

Do trouby víc než na hodinu

Nyní již přichází na řadu pečení, nebo chcete-li sušení. Co to znamená? Troubu byste již měli mít předem ohřátou na 180 °C, ale jakmile do ní umístíte plech, snížíte zároveň teplotu na termostatu na 150 °C.

Tak to nechte asi 10 minut, pak se vraťte k ovladači, teplotu snižte ještě jednou - tentokrát na 120 °C, troubu pootevřete tak, abyste mohli dveře zajistit proti zavření v horní části vařečkou, a můžete takto nechat pusinky jejich osudu v troubě další hodinu dosušit.

Pusinky potřebují svůj čas

Proč tak složitý postup pečení? Možná jste pusinky někdy už zkoušeli upéct, a tak dobře víte, že pokud by neproběhla fáze sušení, budou buď po vyndání z trouby uvnitř přímo mazlavé, nebo do několika dnů změknou a určitě na ně nebude mít nikdo chuť. Proto je dobré dopřát jim dost času a nižší teplotu, aby celý proces proběhl přesně tak, jak má.

close info MILA PARH / Shutterstock zoom_in Sněhové pusinky ve tvaru věnečků vypadají také krásně. Ať už si upečete jakékoliv, na vánočním stole budou mít jistě úspěch

Zbývá už jen poslední krok

Jakmile bude časový limit u konce, můžeme pusinky z trouby vyndat. Po zchladnutí budou připraveny ke konzumaci. Jen je ještě třeba je dozdobit. Do vzniklé mističky dejte vyšlehanou smetanu s vanilkovým cukrem a tu doplňte připraveným ovocným přelivem. Použijte vždy šlehačku doma vyšlehanou, ty ve spreji by se pod tíhou třešňové tečky okamžitě roztekly.

Důležité upozornění nakonec

Je hotovo, připraveno, hosté si mohou sedat ke stolu. Proto nyní jen jedna krátká poznámka na závěr: zatímco suché pusinky vydrží na svůj čas čekat poměrně dlouho, s konečnou úpravou samozřejmě musíme počkat až na samotné podávání, jinak bychom si celé dílo zničili.

Zdroje: www.apetitonline.cz, www.snehulacek.cz, www.naskokvkuchyni.cz