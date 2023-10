Když se říká, že domácí je vždy lepší než kupované, není to nic než svatá pravda. Chtěli byste si upéct lahodné skořicové šneky z domácího těsta? Jsou snadné i rychlé na přípravu a chutnají mnohem lépe než z kupovaného listového těsta.

Skořicové šneky mají původ ve Švédsku. Stali se tak populárními, že si dokonce vybojovali i vlastní den, který spadá na 4. října a slaví se již od roku 1999. Své oblibě se šneci těší od 20. let 20. století. Ze začátku to byla pochoutka pouze bohatších rodin, ale po 2. světové válce se díky zlepšení ekonomické situace dostali na stoly celého Švédska a rázem byli rozšířeni do celého světa. Dnes je to nesmrtelná klasika, hlavně na podzim. Nejlepší je připravovat je z domácího kynutého těsta. Zkuste však tentokrát místo klasických šneků připravit takovou ryze českou variantu, a to šnekovánočku. Není to nic složitého.

Video návod, jak si šnekovánočku udělat, najdete na Youtube kanále Cookrate - Dough Recipes:

Zdroj: Youtube

Švédská dobrota na český způsob

Nasypte do větší misky 500 gramů mouky. Do jiné misky si připravte 20 gramů droždí. Přilijte k němu 200 mililitrů teplého mléka. Přidejte 50 gramů mouky a 70 gramů cukru a důkladně promíchejte. Překryjte ručníkem a nechce odstát zhruba 10 minut. Poté nalijte vaši směs do misky s moukou. Rozpusťte si 60 gramů másla a přilijte do misky. Přidejte ještě dva žloutky a pomocí prstů pořádně uhněťte. Až budete mít těsto uhnětené, nechte půl hodiny odpočívat.

close info Profimedia zoom_in Rozválejte těsto na rovnoměrných šest dílů.

Skořicové copánky

Nyní těsto rozdělte na šest rovnoměrných dílů. Rukama uválejte těsto do kolečka a následně rozválejte válečkem. Uválené kousky těsta rozložte na pečící papír a potřete rozpuštěným máslem. Poslouží vám 100 gramů. Do menší mističky nasypte 30 gramů mleté skořice a 100 gramů hnědého cukru. Malou lžičkou promíchejte.

Pomocí lžičky vysypte směs rovnoměrně na těsto. Těsto zarolujte do formy tenké dlouhé palačinky. Všech šest dílků těsta se skořicí k sobě pomyslně hořejškem přilepte. Nyní budete plést z těsta copánky, jako když děláte vánočku. Konce opět slepte k sobě. Připravte si pekáč s pečícím papírem. Šnekovánočku na něj položte, přikryjte utěrkou a nechte 20 minut kynout. Mezitím si můžete rozmíchat jedno vejce, kterým následně budete šnekovánočku potírat.

close info Profimedia zoom_in Šnekovánočka je ideální způsob jak propojit klasickou švédskou lahůdku a tradiční českou vánočku.

A máte hotovo

Nyní už stačí jen nasypat 40 gramy nastrouhaných mandlí, či mandlových vloček a péct v troubě na 40 minut o teplotě 180 stupňů. Nyní se může celá rodina a známí těšit na tradiční švédskou pochoutku v českém provedení. Dobrou chuť.

Zdroje: www.skandinavskydum.cz, www.arla.dk