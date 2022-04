Skotská vejce: Jsou vynikající a hotová za pár minut

Velikonoční pondělí je tu. A v každé domácnosti se najde vetší množství vařených vajec. Co s nimi? Udělejte rodině skotská vejce! Jsou ideální nejen k obědu, ale i jako praktická svačinka na výlet, piknik či dlouhou procházku.

Skotská vejce možná znáte i pod názvem pštrosí vejce, ovšem s tímto opeřencem nemají nic společného. Jde však o velice populární pokrm v celé Velké Británii i v Americe.

Odkud skotské vejce pochází

Teorií o vzniku tohoto pokrmu je hned několik. Podle jedné z nich vejce obalená v masové směsi nepocházejí ze Skotska, ale ze severní Afriky. Obdobné jídlo se totiž vyskytuje i v alžírské kuchyni. Nápadná je i podobnost s indickým jídlem nargisi kofta, což jsou masové kuličky, v nichž jsou celá vajíčka.

První písemný záznam je z Anglie

Poprvé se samotný název skotská vejce objevil v populární anglické kuchařské knize 19. století od Marie Rundellové s názvem Nový systém domácího vaření. Ovšem vejce v mase byla populární už dávno před tím.

Oblíbená pochoutka cestovatelů

Slavný londýnský obchodní dům Fortnum & Mason údajně tuto delikatesu prodával pro cestovatele už v roce 1738. Podle další teorie za skotská vejce vděčíme častému obchodu s vejci mezi Skotskem a londýnskými trhy. Aby vajíčka vydržela delší dobu čerstvá, namáčela se do speciální směsi. Tento jev byl nazýván „scotching“, což mohlo být chápáno i jako skotský.

V Anglii jsou skotská vejce oblíbeným piknikovým jídlem a seženete je nejen v restauracích, ale i balené v obchodech. Zdroj: shutterstock.com

Ke vzniku názvu se hlásí ve vyhlášené jídelně William J. Scott & Sons v hrabství Yorkshire, která pochoutku zvanou „Scotties“ měla v denní nabídce. Vejce však tehdy nebyla obalena masem, ale rybí pastou. A možná šlo i jen o tzv. scorch eggs, tedy vajíčka opečená na ohni.

Prostě v původu a vzniku jídla je trošku zmatek a spousty nesrovnalostí. V každém případě jde o velmi chutné jídlo, které si vychutnáváme dodnes. V Anglii jsou skotská vejce oblíbeným piknikovým jídlem a seženete je nejen v restauracích, ale i balené v obchodech. Značné popularity dosáhly i v Americe, kde se často podávají s pikantní omáčkou nebo dresinkem.

Skotská vejce jsou nejen chutná, ale máte je hotová v mžiku

Tradičně se do kořeněného mletého masa balí natvrdo uvařené vejce, poté se vše obalí ve strouhance a smaží ve vyšší vrstvě oleje. Můžete vyzkoušet i lehčí variantu pečenou v troubě, lahůdka bude méně tučná a o něco zdravější.

Klasická skotská vejce jsou mnohokrát vnímána i jako výborná česká klasika, která je často v menu nabízena s bramborovou kaší či vařeným bramborem. Ovšem skvělou přílohou může být i lehký zeleninový salát či nějaký dip či masová omáčka. Často se skotská vejce připravují z mletého masa, ale existuje mnoho variací. Vybrali jsme pro vás jednu z nejrychlejších, a to z plátků kuřecího masa. Vejce však můžete balit do masové směsi dle vaší fantazie, můžete ji dochutit kořením, bylinkami, nebo i sýrem.

Potřebné suroviny

4 plátky kuřecího masa

4 plátky šunky

4 natvrdo vařená vejce

Kuchyňská sůl

Trojobal: vejce, mléko, mouka, strouhanka

Jakmile mají obalená vejce barvu do zlatova, máte lahůdku hotovou. Přebytečný tuk odsajte papírovým ubrouskem a vyndejte párátka. Zdroj: shutterstock.com

Postup

Každý plátek masa nejprve naklepejte, osolte a opepřete. Oloupané natvrdo uvařené vejce zabalte do plátku šunky a pak do řízku. Upevněte maso párátkem a můžete vejce obalit v klasickém trojobalu. Následně se pusťte do smažení v rozehřátém tuku nebo v troubě, jakmile mají obalená vejce barvu do zlatova, máte lahůdku hotovou. Přebytečný tuk odsajte papírovým ubrouskem a vyndejte párátka.

Zdroje: www.vareni.cz, www.apetitonline.cz, www.kucharka-recepty.com