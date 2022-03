Fantastické babiččiny škubánky. Paulus oprášil skvělý zapomenutý recept

Když se řekne škubánky, určitě každý z nás ví, o jaké jídlo se jedná. Ovšem ve světové kuchyni byste podobný recept jen tak nenašli. Víte, jak je má nejraději šéfkuchař Roman Paulus? Sází na tradici našich babiček.

Škubánky je rychlé, chutné a (nejen) dětmi milované jídlo. Jde o typickou sladkost z vařených brambor spojených s moukou a dochucených cukrem, máslem a posypem. Klasikou je mák, ale často je to i tvaroh či opražená strouhanka. Škubánky si každý kraj pojmenoval po svém, například v západních Čechách jim říkají kucmoch nebo kucmouch, jinde jsou známé zas pod názvem trpalky. V období před sto lety musely být škubánky základní znalostní každé dobré české hospodyně. A právě v tomto duchu je vaří i michelinský šéfkuchař Roman Paulus.

Na škubánky jsou nejvhodnější moučné brambory, tedy varný typ C. Zdroj: profimedia.cz

Fantastické babiččiny škubánky

Budete potřebovat:

Struhadlo

Škrabku na brambory

Šťouchadlo

Ingredience:

1 kg brambor

200 - 250 g hrubé mouky

mořskou sůl

2 lžíce vepřového sádla

4 lžíce mletého máku

4 lžíce tvrdého tvarohu na strouhání

4 lžíce moučkového cukru

Jdeme vařit

Nejprve oloupejte brambory, nakrájejte je na menší kousky a uvařte je v lehce osolené vodě do měkka. Na škubánky jsou nejvhodnější moučné brambory, tedy varný typ C. Jakmile budou brambory dostatečně měkké, sceďte z nich přibližně 2/3 vody, zasypte moukou a lehce do nich sem tam zabořte vařečku. Nechte na mírném ohni asi 20 minut zapařit, následně rozšťouchejte a vymíchejte bramborovo - moučnou hmotu do hladka.

Nejprve oloupejte brambory, nakrájejte je na menší kousky a uvařte je v lehce osolené vodě do měkka. Zdroj: profimedia.cz

Nastal čas servírování

Škubánky tvarujte lžící omaštěnou sádlem na talíř. Na závěr je lehce zakápněte rozpuštěným sádlem, pocukrujte a posypte mletým mákem a případně i strouhaným tvarohem.

Tip

Škubánky můžete posypat i strouhaným perníkem či skořicí a omastit je rozpuštěným máslem.

