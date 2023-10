Chystáte rodinnou oslavu a přemýšlíte nad slaným pohoštěním? Tady tip na levnou mňamku, kterou vykouzlíte z věcí, které máte běžně doma.

Návštěvy jsou radost, ale i starost. Většinou přijdou v hojném počtu a zůstanou hodinku, dvě, někdy i tři… Samozřejmě, že je nemůžete nechat „na suchu“ a je potřeba jim dopřát nejen duševní, ale i nějaký ten tělesný požitek ve formě jídla. Nápadů na pohoštění je spousta, od klasických chlebíčků po slané záviny, pizzy nebo koláče. My vám dnes ukážeme dobroty ze škvarků, které budou chutnat malým i velkým příchozím.

Ve videu na YouTube je recept na škvarkové placky od autorky Jany C.:

Zdroj: Youtube

Domácí škvarky

Škvarky si můžete vyrobit doma tak, že nakrájíte vepřové sádlo na kostky a dáte ho do vyškvařit do trouby na 150°C. Během pečení směs promíchávejte a odebírejte z ní přebytečný tuk. Za 120 minut by měly být škvarky hotové. Nemáte na tenhle proces trpělivost? Můžete si škvarky koupit v jakémkoli krámku s masem a uzeninami. Když už budete mít svůj balíček škvarek, pak už je ten ideální moment jak ho zúročit na výrobu slaného pohoštění.



Škvarkové placky

Škvarkové pečivo má tu výhodu, že není suché a navíc má příjemnou masovou chuť. Vyzkoušejte ho také! Jak na to: V malé misce smíchejte 20 g droždí, ½ lžičku cukru a 125 ml vlažného mléka. Směs zakryjte potravinovou fólií a nechte 5 – 10 minut odpočívat na klidném místě. Mezitím do mísy nasypte 500 g polohrubé mouky, 180 g sádla, 120 g vepřových škvarků, 2 lžičky soli a nakonec přidejte 1 vejce a nakynutý kvásek. Všechny přísady zpracujte do jednoho těsta.



close info Profimedia zoom_in Škvarkové placky jsou syté a levné.

Tvarování a pečení

Vzniklé těsto vytvarujte do bochníčku. Posypte ho moukou, zakryjte utěrkou a přeneste na teplé místo. Pokud chcete, můžete použít lehce vyhřátou troubu a těsto tam nechat 1 hodin kynout. Z těsta vyválejte velké kuličky. Přeneste je na pekáč vystlaný pečícím papírem. Povrch kuliček překryjte utěrkou a nechte znovu kynout na teplém místě. Po uplynutí 60 minut povrch kuliček „připlácněte“ kráječem na brambory tak, aby vznikla placka s otiskem mřížky. Placky pečte dozlatova. Jsou křupavé, vláčné a k vínu jako dělané!

