Tyto sladké bochánky se rozplývají na jazyku! Neuvěříte, z čeho je těsto!

Vyzkoušejte recept na jednoduché a velmi chutné sladké bochánky, které jsou jen tak akorát ovoněné a oslazené banány. Toto těsto není vůbec náročné na přípravu a je také velmi variabilní. Až se s ním naučíte pracovat, můžete jej vylepšovat vždy něčím jiným!

Zdroje: www.yummly.com, www.healthyseasonalrecipes.com

Nevyhazujte přezrálé banány

Sladké bochánky a chlebíčky tohoto typu se k nám dostaly ze zahraničí. Tam jsou populární především v rodinách s malými dětmi. Ptáte se proč? Základní surovinou jsou totiž přezrálé banány. Právě díky nim je toto pečivo vlahé a sladké. Navíc banány jsou právě takovým ovocem, kterého je buď moc, nebo málo. Zatímco jeden týden trs banánů zmizí téměř okamžitě, po dalším nákupu banány smutně v míse černají a nikdo se jich ani netkne. Znáte to? Pak se bude tento recept hodit i vám.

Přezrálé banány jsou ideální do pečiva. Zdroj: Cegli / Shutterstock.com

Sladké bochánky s banány

Naučte se zpracovávat banány, i když i další ovoce lze rozhodně upotřebit. Podobně můžete naložit s jablky či hruškami, s jakýmkoli ovocem, co už nevypadá dost šťavnatě, ale na vyhození není. I scvrklé jablíčko z loňska do takových bochánků dobře poslouží.

Jak bochánky připravit, vám napoví toto krátké video z kanálu Helly’s Simple Recipe.

Sladké bochánky stokrát jinak

I když se může zdát, že je to recept jednotvárný, není to tak docela pravda. Považujte tento způsob přípravy za základ, který můžete nápaditě rozvíjet. S banánovým těstem se dá totiž kouzlit a snese víc než jen rozinky. Do těsta můžete přidat také všechno, co byste rádi v biskupském chlebíčku. Hodí se kandované ovoce, rozinky či sultánky, ale také nasekaná čokoláda na vaření nebo různé ořechy či případně semínka.

K banánům se hodí také datle, skořice i čokoláda. Zdroj: shutterstock

Mouku lze částečně nahradit třeba strouhaným kokosem nebo sekanými datlemi. Pečivo je pak významně hutnější - proto kontrolujte dostatečné propečení. Nicméně chutí vás toto pečivo doslova nadchne a stane se oblíbenou svačinou, snídaní i narozeninovým občerstvením.

Ze stejného základního těsta se můžete pustit do chutných šneků se skořicovým cukrem. Z těsta vyválejte půl centimetru silný obdélníkový plát, pomažte troškou rozpuštěného másla, posypejte hojně cukrem se skořicí a srolujte do dlouhé rolády. Pak roládu nakrájejte na centimetr silné plátky, uložte je vedle sebe na plech a upečte. Nezapomeňte potřít vajíčkem, aby se pečivo krásně lesklo a zezlátlo.