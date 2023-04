Tyhle sladké jarní kytičky budete dělat každý den. Bleskové a chutnají božsky

Na první pohled by se mohlo zdát, že jsou kytičky z třeného těsta s vanilkovým krémem a marmeládou poněkud náročné na přípravu, opak je ale pravdou. Zvládne je totiž upéct i naprostý antitalent a vždycky se povedou na jedničku. Navíc vypadají skvěle a chutnají ještě lépe!

Věděli jste, že košíčky na muffiny nemusí sloužit jen k pečení muffinů? Skvěle totiž poslouží i při přípravě slaďoučkých kytiček, které jsou tak dobré, že během chvilky po upečení zmizí z talíře. Jejich neskonalou výhodou je, že navzdory tomu, nakolik krásně vypadají a skvěle chutnají, jsou bleskurychle hotové a je za nimi minimum práce. Rozhodně se tak stanou moučníkem, který se na vašem stole bude objevovat pravidelně.

Muffiny trochu jinak

Připravit klasické muffiny je naprostá hračka. Stačí vymíchat těsto, nalít ho do košíčků a dát péct. A velmi podobný je i postup přípravy sladkých jarních kytiček. Rozdílem je jen použití například vanilkového, tvarohového nebo čokoládového krému, který po nanesení na těsto během pečení vytvoří tvar okvětních lístků. V závěru se už jen kytičky ozdobí oblíbenou marmeládou.

Sladké jarní kytičky z třeného těsta

Podrobný postup najdete ve videu:

Vanilkový krém

Než se pustíte do samotného těsta, připravte si vanilkový krém. Nalijte si do rendlíku 170 mililitrů mléka, přidejte 1 sáček vanilkového cukru, 1 lžíci krystalového cukru, 2 žloutky a 1 a půl lžíce kukuřičného škrobu. Metličkou všechno promíchejte a postavte rendlík na sporák. Sporák zapněte na poloviční výkon a směs za stálého míchání vařte do doby, dokud nezhoustne. Pak krém odstavte ze sporáku a nechte jej vychladnout.

Vláčné těsto

Zatímco bude krém chladnout, máte čas na přípravu těsta. V míse smíchejte 1 celé vejce, 1 vaječný bílek, 50 mililitrů rostlinného oleje a 60 gramů cukru. Ingredience společně ušlehejte do pěny. Pak přidejte 120 mililitrů mléka, 170 gramů hladké mouky a 1 sáček kypřicího prášku do pečiva. Vymíchejte hladké těsto, kterým následně naplníte připravené košíčky na muffiny.

Jakmile všechny košíčky naplníte, dejte do cukrářského sáčku vanilkový krém a nastříkejte jej na těsto tak, jak je vyobrazeno ve videu. Tedy do tvaru hvězdičky. Kytičky dejte péct do trouby předehřáté na 170 stupňů Celsia a pečte je zhruba 30 minut. Hotové kytičky nechte zcela vychladnout, poprašte je moučkovým cukrem a do středu každé z nich dejte 1/2 lžičky oblíbené marmelády nebo džemu.

Extra tip: Tvarohový krém

Pokud nejste zrovna fanoušky žloutkového krému, můžete do kytiček použít i krém tvarohový. Stačí jen smíchat 250 gramů měkkého tvarohu s 1 lžící másla, 2 lžícemi moučkového cukru a 1 žloutkem. Pro zvýraznění chuti můžete do krému přidat ještě trochu citronové nebo pomerančové kůry a také 1 lžičku rumu. Narozdíl od žloutkového krému neprochází tvarohový krém tepelnou úpravou a je tedy hotový ještě rychleji.