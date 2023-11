Dýní jsou teď plné obchody, trhy a možná máte i vlastní úrodu. Zpracujete ji do nespočtu slaných receptů, své uplatnění však dýně najde i při přípravě moučníků.

Dýňové pyré jako základ

Na výběr máte ze dvou možností. Pokud dáváte přednost troubě, stačí dýni omýt, rozpůlit, vydlabat semínka a pak ji nechat tak, nebo nakrájet na velké měsíčky. Následně ji pečte v troubě na 180 °C až bude dužnina měkká. Ze slupky ji vydloubněte do mísy a rozmixujte dohladka. Pokud troubu nemáte, dýni oloupejte, nakrájejte na kostky a v menším množství vody uvařte doměkka. Trvá to podle druhu 10 až 15 minut. Pak ji opět rozmixujte. Pyré můžete zamrazit (nejlépe v tvořítkách na led a pak přesypat do sáčku) nebo klasicky ve skleničkách zavařit.

Dýňový koláč

12 klínků, 120 minut

Na křehké těsto:

315 g hladké mouky, 210 g másla, 1 lžička soli, 120 ml ledové vody

Na náplň:

450 g dýňového pyré (viz box), 4 vejce, 250 g cukru, 1 lžíce škrobu, ½ lžičky soli, 1 ½ lžičky mleté skořice, ½ lžičky čerstvého zázvoru, ¼ lžičky muškátového oříšku, 1/8 lžičky mletého hřebíčku, 1/8 lžičky mletého pepře, 240 ml smetany ke šlehání, 60 ml + 1 lžíce mléka

1. Smíchejte mouku se solí a pak k ní přidejte na kostičky nakrájené, vychlazené máslo. Rychle prsty zpracujte drobenku a pak začněte po lžících přidávat vodu. Nemusíte ji nutně přidat všechnu, ale výsledkem by mělo být hladké, pružné těsto, které připomíná plastelínu. Vytvarujte z něj bochánek, zabalte ho do folie a nechte alespoň 30 minut odpočívat v chladu.

2. Vychlazené těsto rozválejte na sílu asi 0,5 cm, přesuňte do koláčové formy a zatlačte do všech rohů a prohlubní. Odkrojte přesahující okraje (využijete je na ozdobu, nebo je zamrazte na příště). Na těsto dejte arch pečicího papíru, zatižte a předpečte v předehřáté troubě asi 10 minut na 190 °C.

Extra tip: Pokud nechcete odpočítávat koření, můžete ho nahradit 1 lžící perníkového. Nebo se v obchodě s kořením podívejte přímo na směs do dýňového koláče, případně na anglickou mixed spice. Všechny varianty budou dobré.

3. Mezitím připravte náplň. Nejprve dobře promíchejte pyré s 3 vejci a cukrem a pak přidejte škrob i veškeré koření, smetanu a mléko kromě 1 lžíce. Dobře promíchejte. Náplň vlijte na předpečené těsto. Neměla by dosahovat víc než do ¾ výšky formy.

4. Pokud chcete, vyválejte zbytek těsta, vykrájejte z něj nejrůznější tvary, případně udělejte klasickou mřížku a koláč ozdobte. Těsto potřete 1 vejcem prošlehaným s 1 lžící mléka. Pečte v předehřáté troubě 55 až 60 minut. Podle potřeby zakryjte alobalem, aby okraje příliš nezhnědly. Podávejte úplně vychlazený.

Americká klasika si pomalu získává oblibu i u nás.

Bábovičky s ořechy

12 kousků, 20 minut

250 hladké mouky, 1 ½ lžičky jedlé sody, ½ lžičky soli, 1 lžička skořice, ½ lžičky perníkového koření, 200 g krupicového cukru, 100 g rozpuštěného másla, 2 vejce, 400 g dýňového pyré, 2 lžíce bílého jogurtu nebo zakysané smetany, 100 g nasekaných vlašských ořechů

1. V míse smíchejte mouku se sodou, solí a kořením. Stranou prošlehejte asi 3 minuty dýňové pyré s cukrem. Pak přidejte máslo, vejce a dobře promíchejte.

2. Směs přilijte k suchým surovinám a smíchejte jen tak, aby se obě části spojily. Nakonec přimíchejte polovinu množství ořechů.

3. Těsto rozdělte do papírovými košíčky vyložené formy na muffiny a navrch ještě posypte zbylými ořechy. Pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 20 minut dozlatova.

Bábovičky z dýně poslouží jako skvělá odpolední svačinka.

Kořeněný chlebíček

1 velký chlebíček, 70 minut

250 g hladké mouky, ½ lžičky soli, 1 lžička jedlé sody, ½ lžičky prášku do pečiva, 1 lžička mletého hřebíčku, 1 lžička skořice

1 lžička muškátového oříšku, 170 g másla nebo oleje, 300 g cukru, 2 vejce, vel. L, 500 g dýňového pyré

1. V míse smíchejte mouku se solí, kypřidly a kořením a dobře promíchejte. V jiné míse ušlehejte máslo s cukrem a pak po jednom zašlehejte vejce. Přidejte pyré, opět dobře promíchejte a až pak spojte se suchými přísadami.

2. Těsto přendejte do chlebíčkové formy, dobře vymazané a vysypané strouhankou, nebo vyložené pečicím papírem. Pečte v troubě předehřáté na 170 °C asi 60 minut. Pak proveďte test špejlí a pokud se na ni budou ještě lepit drobečky, 10 minut přidejte.

3. Pečený chlebíček nechte krátce zchladnout, pak teprve vyklopte a před podáváním nechte zcela vychladnout.

Pokud máte rádi banánový chlebíček, budete zbožňovat i ten dýňový.

Je to o koření

Dýně, podobně jako třeba brambory, batáty nebo cukety, má vlastně univerzální chuť. Některé odrůdy jsou sice sladší a šlechtí se třeba přímo jako koláčové, jiné zase mají kořenitější tóny, ale v zásadě můžete jakoukoli odrůdu použít do slaného i sladkého receptu. Nebojte se ani přidávání někdy trochu exotičtějších druhů koření. Stojí to za to, protože jemnou chuť dýně pozvednou a vytvoří jídlo, ke kterému se budete rádi vracet.

Listopadové číslo časopisu Receptář je právě v prodeji.

