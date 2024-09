Překvapte doma dokonalou snídaní a podávejte vlastnoručně upečené sladké rohlíky s mákem neboli loupáky. Všechny strávníky ohromí nejen neodolatelná chuť, ale i jejich příjemná vůně.

Zapomeňte na kupované loupáky a raději si je upečte doma. Uvidíte, že jim naprosto nikdo neodolá a jistě budou často žádané. Ke koupeným sladkým rohlíkům se už dozajista nevrátíte. Navíc je jejich příprava mnohem jednodušší, než si myslíte.

Chcete znát poctivý český recept jako z pekárny na sladké loupáky neboli makovky? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Cuketka.cz:

Potřebné ingredience

K přípravě loupáků si připravte 500 g špaldové hladké mouky, 230 ml vlažného mléka, 30 g čerstvého droždí, 60 g cukru krupice, 50 g sádla, 5 g soli a 1 vejce. Z tohoto množství vám vznikne dle velikosti cca 10 až 12 sladkých rohlíků. Na posyp budete potřebovat mák a na potření 1 vejce.

Zapomeňte na kupované loupáky a raději si je upečte doma.

Recept na sladké rohlíky s mákem

Začněte výrobou kvásku. Rozdrobte do vlažného mléka droždí, přisypte lžičku cukru a nechte v teple kvasnice vzejít. Mezitím si prosejte do mísy mouku, přidejte celé vejce, zbytek cukru, osolte a vlijte rozpuštěné sádlo. Jakmile je kvásek hotový, přidejte ho do mísy k ostatním surovinám a řádně vypracujte kynuté těsto.

Pokud jste vybaveni robotem, neváhejte ho využít. Těsto bude oproti ručně vypracovanému dokonale hladké a lépe provzdušněné. Navíc si ušetříte spoustu práce i času. Tento krok nikdy neodbývejte, odrazilo by se to na výsledné kvalitě loupáků.

Fáze kynutí

Vypracované těsto nechte zhruba hodinu kynout na teplém místě, mělo by svůj objem zdvojnásobit. Pokud nemáte doma dostatečné teplo, lze dát těsto kynout na hodinu do trouby vyhřáté na 50 °C.

Domácí sladké rohlíky chutnají báječně samotné, ale skvělé jsou i namazané máslem, marmeládou nebo medem.

Tvořte bochánky

Vykynuté těsto rozdělte na dva bochánky, které je potřeba nechat opět nakynout. Poté každý rozválejte do kruhu a rozkrájejte na 6 stejně velkých trojúhelníků, z nichž budete motat sladké loupáky. Těsto rolujte vždy od delší strany směrem ke špičce a pak každý rohlík lehce ohněte. Špičky vždy zahrňte dovnitř, aby se zbytečně při pečení nespálily.

Fáze pečení

Hotové loupáky rozložte rovnoměrně na plech vyložený pečícím papírem a nechte opět asi 45 minut kynout. Následně je potřete rozšlehaným vejcem, posypte mákem a pečte v předem vyhřáté troubě na 170 °C po dobu cca 15 minut, dokud nebudou krásně zlatavé. Po vyndání z trouby rozložte rohlíky na kuchyňskou mřížku a nechte vychladnout.

Jak servírovat

Domácí sladké rohlíky chutnají báječně samotné, ale skvělé jsou i namazané máslem, marmeládou nebo medem. Podávejte je nejen s čajem nebo kávou, ale i s kakaem.

