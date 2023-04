Velikonoční slaná bábovka z vajec. Skvělý způsob, jak zpracovat vejce z koledy!

Koleda se vydařila a doma máte spoustu vajec natvrdo? Vaječná pomazánka je každoroční evergreen, zkuste ale další způsob, jak koledu zpracovat. Udělejte si skvělou nepečenou bábovku z vajec. Hodí se ke svačině nebo s čerstvým pečivem k večeři.

Koledníci domů přinesli košík plný vajec a pro vás začíná každoroční hlavolam, co se všemi vejci budete dělat. Pomazánka je první v pořadí, ovšem nemůžete ji samozřejmě jíst několik dní. Pokud vařená vejce dáte ihned do chladničky, bez zdravotních rizik v ní tři až pět dní vydrží, takže máte na jejich zpracování trochu času. Máme pro vás ale zajímavý tip, jak vejce zpracovat.

Pusťte se do velikonoční bábovky

Výborným způsobem, jak pomocí formy na bábovku vejce zpracovat, je udělat bábovku na slano. Uvidíte, že se po lahůdce jen zapráší. Jak na slanou vaječnou bábovku, se podívejte na videu:

Výroba vám zabere jen chviličku, přičemž nejnáročnější bude dostat vejce ze skořápek. Vajec si připravte asi osm kusů, pokud jich bude o jedno dvě víc, nic se neděje. Sklenici sterilované zeleninové směsi, jako je například Moravanka, alespoň tři sterilované okurky a 250 gramů kvalitní šunky. Malé balení oblíbené majonézy, jedno balení želatiny, lžičku plnotučné hořčice a 150 mililitrů láku z okurek. Přidat můžete ještě půl plechovky sterilované kukuřice.

Vejce uvařená natvrdo v chladničce vydrží i několik dní, koledu tedy z ošatky přendejte raději do chladu. Zdroj: Shutterstock

Slaná varianta bábovky

Nejprve oloupejte potřebná vejce, pak slijte zeleninovou směs, ale lák ponechejte. Šunku si nakrájejte na kostičky, stejně tak sterilovanou okurku a vejce. Vše přendejte do mísy, přisypejte i kukuřici a ochuťte solí a pepřem. K zelenině vlijte majonézu a přidejte plnotučnou hořčici. Vzniklou směs dobře promíchejte.

Vejce se v bábovce elegantně schovají. Zdroj: Shutterstock

Vaječná směs s želatinou do formy

K nálevu z nakládané zeleniny přilijte ještě 150 mililitrů láku z okurek. Pro výraznější chuť můžete přidat do tekutiny kvalitní bujón, ale není to nutné. Lák přiveďte do varu a stáhněte z plamene. Přidejte do láku želatinu a nechte ji za občasného míchání rozpustit. Jakmile je hotovo, smíchejte želatinový roztok s vaječnou směsí a celé pak vlijte do připravené formy na bábovku.

Nejideálnější je silikonová forma, protože z ní ztuhlou dobrotu vyklopíte skutečně lehce. Pokud však silikonovou formu na bábovku nemáte, postačí vám i ta obyčejná. Vnitřek formy musíte vystlat potravinářskou fólií, aby se vám obsah posléze podařilo vyklopit. Do takto připravené formy nalejte připravenou směs. Dejte do chladničky odpočinout, nejlépe přes noc, aby bábovka krásně ztuhla. Pak už jen odkrajujte a pochutnejte si na ní s čerstvým pečivem.

