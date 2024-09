Máte rádi nadýchané koblihové těsto, ale marmelády a pudinky plněné koblížky považujete spíš za dětské jídlo? Pak vyzkoušejte kynuté koblihy naslano. Jsou vynikající a můžete je naplnit podle vlastní chuti i pikantními sýry nebo voňavými uzeninami.

Slané koblihy musíte zkusit!

Slaďoučké jsou vynikající, ale co takhle malou obměnu? Koblížky si udělejte naslano a naplňte je třeba šunkou a sýrem! Je to pochoutka, která si jistě najde cestu mezi vaše oblíbené recepty a stane se oblíbenou svačinkou, večeří, ale třeba také párty jídlem do ruky.

Jak na to? Svůj recept vám představí také Laďka Něrgešová v tomto svém příspěvku, který najdete na YouTube kanálu Pečení nás baví.

Kynuté koblihy na slano

Koblihy na sladko i slano se dělají snad odjakživa. Někteří navíc vzpomínají na oblíbené kombinace, které rády chystaly prabáby. Těžko říci, zda byly koblihy s fazolovou polévkou tak nepřekonatelné, jak si je někteří pamatují, ale pravdou je, že koblihy mohou být také rozhodně pečivem, které může některá jídla vypíchnout.

Co do slaných koblih patří? Základem je kynuté těsto, které je opravdu nutné připravit poctivě a dát mu dost času, aby bochánek svůj objem zdvojnásobil. Suroviny si můžete odměřit také například podle tohoto hrníčkového receptu.

Na osm hrnků hladké mouky budete potřebovat jeden hrnek rozpuštěného másla nebo sádla či jiného tuku. Dál také dva hrnky mléka, půl hrnku cukru, kostku droždí čili 42 g, tři žloutky a také špetku soli.

Těsto připravte obvyklým způsobem. Kvásek z části vlažného mléka, droždí a cukru nechte vzejít a pak přidejte zbytek ingrediencí a na konec i rozpuštěné máslo. Vše společně dobře vypracujte v nelepivý bochánek, který je nutné nechat vykynout pod čistou utěrkou na nějakém teplejším místě v kuchyni.

close info Iaroshenko Maryna / Shutterstock zoom_in Nutností je dobře vykynuté těsto.

Koblížky naplňte a smažte

Zatímco těsto kyne, nachystejte si náplň z tvrdého i taveného sýra a šunky, případně jiné uzeniny. Do náplně se také báječně hodí něco zeleného pro chuť i šmrnc. Mohou to být zelené bylinky, ale tak třeba jarní cibulka nasekaná najemno. Za vyzkoušení stojí také balkánský sýr, který je chuťově intenzivnější nebo sýry s plísní.

Vykynuté těsto rozdělte na stejné dílky. Z každého kousku udělejte malou placičku do jejíž středu vložíte vaši připravenou náplň. Každý koblížek uzavřete přimáčknutím okrajů k sobě a položte touto stranou dolů.

Když jsou všechny koblížky již naplněné, namočte každý ve vodě a obalte ve strouhance. Takto připravené se pak smaží v oleji z jedné i druhé strany. V rendlíku nebo na pánvi musíte mít dost oleje, aby mohly koblížky plavat a osmažit se dozlatova. Se servírováním dlouho neotálejte. Nejlepší jsou ještě teplé či vlahé.

