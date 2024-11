Chcete doma překvapit něčím novým a neotřelým, co přijde každému k chuti? Máme pro vás recept na neodolatelné slané plněné rohlíčky!

Rozšiřte svou knihu receptur o novinku! Vyzkoušejte slané rohlíčky s náplní, kterou můžete obměňovat. Jedná se nejen o příjemné mlsaní, ale i o pokrm, který se hodí jak k obědu, tak i k večeři v běžné dny. Stejně tak nadchne jako ceněná lahůdka při oslavách a svátečních dnech s rodinou a přáteli. Chutnají skvěle nejen teplé, ale přijdou k chuti i později, když zcela vychladnou.

Jak připravit super křehké slané rohlíčky se slaninou a sýrem? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Jana C.:

Potřebné ingredience

Než se pustíte do práce, připravte si veškeré potřebné ingredience. Na těsto budete potřebovat 300 g hladké mouky, 100 ml vlažného mléka, lžičku cukru krupice, 20 g čerstvého droždí, 1 žloutek,100 g zakysané smetany, 50 g změklého másla a špetku soli. Na náplň využijete šunku, slaninu, plátkový sýr, nivu, anebo další sýr dle vaší chuti. Na potření pak vaječný bílek, koření, různé druhy semínek na posypání a sůl.

Vyzkoušejte slané rohlíčky s náplní, kterou můžete obměňovat.

Kynuté šunkovo-sýrové rohlíčky

Nejprve nalijte do mísy vlažné mléko, přidejte do něho cukr a čerstvé droždí a nechte vzejít kvásek. Mezitím si prosejte mouku a smíchejte ji se špetkou soli. Jakmile bude kvásek hotový, vlijte ho opatrně k mouce a přidejte syrový žloutek a zakysanou smetanu. Veškeré ingredience zamíchejte a následně dodejte i změklé máslo. Pak vypracujte hladké a nelepivé těsto a nechte ho vykynout.

Tvořte rohlíčky

Těsto rozdělte na dva bochánky a vždy každý vyválejte na kulatou placku, kterou rozdělte na 8 stejných trojúhelníků. Na každý z nich položte plátky šunky, slaniny a kousky sýra, lze dodat i bylinky a oblíbené koření.

Následně každý kousek zatočte od silnějšího kraje do rohlíčku. Aby vám sýr nevytekl, zahněte konce těsta do středu a teprve poté jej zarolujte. Cíp těsta by měl být vždy na spodní straně rohlíčku, aby se neodchlipoval. Následně potřete každý kus bílkem, posypte zvoleným kořením a semínky.

V případě, že je náhodou nestihnete všechny spotřebovat, můžete je druhý den ohřát na sucho na pánvi.

Můžete začít péct

Takto připravené rohlíčky rovnoměrně rozložte na plech vyložený pečicím papírem, vložte do předem vyhřáté trouby na 180 stupňů Celsia a pečte po dobu cca 15 až 20 minut. Ve výsledku by měly mít zlatavou barvu.

Jakmile rohlíčky lehce vychladnou, můžete je servírovat na stůl. V případě, že je náhodou nestihnete všechny spotřebovat, můžete je druhý den ohřát na sucho na pánvi. Výbornou přílohou je čerstvý zeleninový salát, ale i dipy různých příchutí.

