Patří mezi vaše oblíbené pokrmy slanina? Tak to byste měli vědět, jak s ní správně pracovat! Díky pár tipům dosáhnete nejen dokonalé křupavosti, ale i smažení bez nežádoucího prskání.

Dopřáváte si občas po ránu královskou snídani v podobě pražené slaniny s vajíčky? Nebo její dokonalé chuti a dalších předností využíváte k přípravě dalších pokrmů? Zkuste slaninu zpracovat tak, aby nepřišla o své kvality a nečekal vás nepříjemný úklid kuchyně.

Chcete znát recept na domácí slaninu? Na možné způsoby se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu Vařte S Majklem:

Neodolatelná slanina

Už z názvu vyplývá, že se jedná o prosolený kus masa. Sůl má konzervační účinky a vytáhne z masa přebytečnou šťávu. Následně se pak vyudí. Nejčastěji se k tomuto účelu používá vepřový bok, kde jsou kousky libového masa i sádla. Kvalitní slaninu poznáte vždy podle barvy, když je maso kvalitní, slanina bude světlejší.

Kvalitní slaninu poznáte vždy podle barvy, když je maso kvalitní, slanina bude světlejší.

Křupavá slanina z pánve

Pokud chcete dosáhnout lahodné a příjemné křupavosti a toho, aby byla slanina zároveň měkká a šťavnatá, je základem pozvolná příprava s rovnoměrně rozloženým teplem. Nejprve si slaninu pokrájejte na středně silné plátky. Pak rozehřejte pánev, na jejíž dno přilijte tak 0,5 cm vody. Pak do ní vložte i kousky slaniny a začněte je pražit. Nejprve se vypaří voda, potom se vyškvaří slanina, a navíc se vám jednotlivé plátky nebudou kroutit.

Jak připravit slaninu v troubě

Slaninu můžete také perfektně upražit v troubě. Nejprve vložte rošt do spodní třetiny trouby a pak ji předehřejte na 200°C. Mezitím slaninu rozložte rovnoměrně v jedné vrstvě na plech vyložený pečicím papírem. Jednotlivé plátky mohou být blízko sebe, ale neměly by se překrývat. Díky tomu se nepřipečou. Pak slaninu pečte po dobu 15 až 20 minut, dokud nebude mít zlatavou barvu a bude i dostatečně křupavá. Uvolněný tuk ze slaniny by nikdy neměl prskat, ale jen jemně pobublávat a syčet.

Pokud chcete dosáhnout lahodné a příjemné křupavosti, přidejte do pánve trochu vody.

Jak předejít prskání oleje

Pokud se chcete vyhnout stírání oleje, vyzkoušejte jednoduchý tip, který na svém TikTok účtu zveřejnila Whitney Hulse. Podívejte se na její video. Jednoduše nahradila pánev vysokým hrncem. Díky tomu jí zůstalo okolí pracovního prostoru dokonale čisté.

