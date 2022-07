Marmeláda ze slaniny: Skvělá ke grilovanému masu, perfektní i jen tak na chleba

Slaninová marmeláda asi nezní jako něco, co byste chtěli ochutnat. Ale napíšeme pouze jedno! Udělali byste obrovskou chybu, protože tento prazvláštní recept je neskutečně výtečný!

Asi si to nelze ani nijak představit… slaninová marmeláda, to zní opravdu divně a netradičně, ale to neznamená, že to nebude chuťově dobré. Ono to není dobré, ono je to totiž vynikající! Zkuste si připravit famózní delikatesu ke grilovanému masu. Jen upozorňujeme, že po ochutnání marmeládu nebudete využívat jen ke grilování. Hodí si do hamburgerů, na pizzu, jednohubky nebo jen tak na chleba.

V obchodě vybírejte slaninu s větším procentem svaloviny. Zdroj: Profimedia

Nejspíš vás nepřekvapí fakt, že se recept na tuto mňamku urodil v Americe, proto jsou součástí některé vcelku typické americké přísady. Naštěstí se v dnešní době dají sehnat i ve večerce. Jestliže si lámete hlavu, co se zbývajícími ingrediencemi podniknout, nebojte, rozhodně se doma neztratí! Javorový sirup je lahodný na palačinky nebo ho lze využít i jako náhradu místo cukru do pečení. Ale pozor! Sladí více než bílý cukr, zhruba o 25%. Slaninu v obchodě vybírejte podle obsahu svaloviny, jednoduše, ať převládá maso nad tukem.

Potřebné ingredience

1 kg slaniny bez kůže

3 stroužky česneku

6 lžic třtinového cukru

60 ml balzamikového červeného octa

lžička uzené papriky

120 ml whisky, která nemusí být, ale dodá pokrmu určitý říz

8 ks červené cibule

půl lžičky pepře namletého nahrubo

120 ml javorového sirupu

Jestliže dáte ke grilovaným pochutinám skleničku slaninové marmelády, zmizí jako nic! Zdroj: NDAB Creativity / Shutterstock.com

Jak na to

Nejprve si nakrájejte slaninu na kostičky, vhoďte ji na pánev a plotýnku zapněte na půl výkonu. Tuk na slanině by měl jen tak zlehka probublávat, akce nesmí být moc hrrr. Trvá to přibližně 45 minut, což není málo, ale vyplatí se to. Samozřejmostí je občasné promíchání slaniny na pánvi. Konečný stav poznáte tak, že je slanina krásně křupavá. Slaninu sceďte přes síto, snažte se z ní vyhnat co nejvíce tuku, proto následně ještě použijte jednorázové kuchyňské utěrky a slaninu v nich jemně pomačkejte. Trochu tuku si uchovejte na osmahnutí zeleniny!

Doba, než se slanina vysmaží, je dlouhá, proto nezahálejte a připravte si v mezičase další potraviny. Cibule si oloupejte a pokrájejte je na tenké plátky. Česnek nachystejte stejným způsobem.

Do hrnce dejte dvě lžíce tuku ze slaniny, rozpalte a zprudka na něm osmahněte (cca 3-4 minutky) cibuli s česnekem. Poté přidejte koření, promíchejte rychlým pohybem se zeleninou a hbitě dodejte zbytek ingrediencí kromě slaniny.

Sáhněte spíše po červené cibuli, do marmelády je jemnější. Zdroj: Shutterstock

Směs vařte 20 minut na středním nebo spíš mírném plameni. Po požadované době přidejte slaninu a 5 minut ještě prohřejte.

Nepřidali jste whisky? Tím pádem na konci vaření nezapomeňte směs trochu naředit vodou.

Konečný výsledek plňte do čistých sklenic.

V lednici vám marmeláda vydrží cirka 14 dnů.

Pokud chcete trvanlivost prodloužit o půl roku, skleničky se směsí zavařte.

TIP!

Máte raději hladký džem? Tak si vezměte do ruky tyčový mixér a směs rozmixujte!

Zdroje: www.kupi.cz, www.apetitonline.cz, sazenicka.cz