Stačí zelí, vejce, mouka a trošku sýra. Vznikne fantastický slaný koláč!

Slané koláče mají tu výhodu, že skvěle chutnají jak teplé, tak vlažné či studené. Můžete je sníst kdykoli během dne a dají se pohodlně přenášet. Zachutnají tak nejen vaší rodině, ale také jimi můžete překvapit kolegy v práci. Připravte si jednoduchý, a hlavně levný slaný koláč.

Zelí má v české kuchyni své nezastupitelné místo. Společně s bramborami patří k plodinám, kterých ročně spotřebujeme nejvíce. Průzkumy naznačují, že čerstvého, sterilizovaného a kysaného zelí sníme každý zhruba 8 kg za rok. A to je dobře, protože zelí je velice zdravé. Obsahuje vysoké procento vitamínů C, K, B6, kyselinu listovou, vápník, draslík a důležité látky, které fungují jako antioxidanty, potlačují zánět a mohou předcházet rakovině. Nezanedbatelné je také množství rozpustné i nerozpustné vlákniny, jež zaručuje zdraví střev a napomáhá hubnutí.

Slaný koláč

Asi nejznámějším slaným koláčem je quiche. Ten se zrodil na pomezí Francie a Německa, konkrétně v regionu Lotrinsko. Nejstarší záznam o této pochoutce pochází z roku 1586. Předpokládá se však, že slané koláče se pekly po celé Evropě již mnohem dříve. Zajímavostí je, že původně se na tento koláč používalo chlebové těsto. Až od minulého století ho nahradilo těsto listové. Hlavní výhodou quiche je, že náplň můžete vytvořit z čehokoli, co najdete v lednici. Zužitkovat můžete zeleninu, houby, uzeniny, maso i sýry.

Český quiche

Tento fantastický slaný koláč neobsahuje chlebové ani listové těsto. Nahrazují ho zelné placky neboli zelňáky, či zelníky z čerstvého zelí. Střídají se s lahodnou sýrovou náplní, která se nechá v ledničce ztuhnout. Lidovou chuť doplňuje kopr a česnek.

Koláč ze zelí a sýru

Na tento slaný koláč budete potřebovat 3 zelné placky, jež upečete ze 700 g nastrouhaného zelí, 2 ks vajec, 25 g kopru, 7 polévkových lžic hladké mouky a špetky soli. Krémovou náplň vytvoříte z 220 g na jemno nastrouhaného sýra, 3 ks natvrdo uvařených vajec, 100 g taveného sýra, 6 polévkových lžic zakysané smetany, 4 česnekových stroužků a 20 g kopru. Nejprve si upečte placky. Nakrouhané zelí osolte, zamíchejte ho a nechte 10 minut odpočívat. Poté ho smíchejte s vejci, koprem a moukou. Vytvořte těstíčko, z něhož na rozpálené pánvi upečte 3 stejně velké placky. Ty nechte vychladnout. Mezitím si nastrouhejte sýr a přidejte do něho rozmačkaná, natvrdo uvařená vejce, tavený sýr, zakysanou smetanu, prolisovaný česnek a kopr. Placku vložte do dortové formy a potřete ji sýrovým krémem. To opakujte ještě dvakrát. Na závěrečnou vrstvu krému nasypejte 20 g nastrouhaného sýra a trochu kopru. Ozdobit ho můžete rajčaty, jarní cibulkou nebo paprikou. Koláč nechte ztuhnout 20 minut v ledničce.

