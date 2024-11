Čeká vás rodinná oslava nebo setkání významných přátel a chcete je pohostit vynikajícím moučníkem? Ideálním řešením je šlehačková bábovka, která se hodí nejen k čaji, ale i k dobré kávě!

Rozšiřte svůj repertoár sladkostí o bábovku, která je nejen krásná na pohled, ale zároveň je i neodolatelně vláčná a nadýchaná. Vyzkoušejte šlehačkovou bábovku, která je jednoduchá a s přehledem ji zvládne připravit i naprostý začátečník v kuchyni. Uvidíte, že stoprocentně sklidíte náležité ovace!

Chcete znát recept na maminčinu jednoduchou šlehačkovou bábovku podle Romana Pauluse? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu Kuchyně Lidlu:

Zdroj: Youtube

Nadýchaná bábovka jemné chuti

Symbolem svátečního stolu je zcela jistě bábovka. Receptů na tento zákusek je nespočet a každá rodina má vždy nějaký ten oblíbený, který se mnohdy dědí z generace na generaci. Ale proč někdy nezkusit něco nového?!

U bábovky je důležité, aby byla doslova nadýchaná jako peřinka, a hlavně se nesmí jednat o suchý a dusivý moučník. A právě to se vám zcela jistě nestane u bábovky ze šlehačky, která vlastně nahradí použití tuku. Nebudete tedy potřebovat ani máslo, ani žádný druh oleje. Jak přesně šlehačkovou bábovku připravit a postupovat krok po kroku?

close info 123RF.com zoom_in U bábovky je důležité, aby byla doslova nadýchaná jako peřinka, a hlavně se nesmí jednat o suchý a dusivý moučník.

Potřebné ingredience

Než se pustíte do práce, připravte si veškeré potřebné suroviny. Na tento recept budete potřebovat 1/4 l smetany ke šlehání, 4 až 5 vajec, 500 g polohrubé mouky, 1 kypřící prášek, 150 g krupicového cukru, lžíci rozinek, trochu tuku a mouky na vymazání a vysypání formy a 1 vanilkový cukr na závěrečný posyp.

Slavnostní bábovka se šlehačkou

Začněte tím, že rozklepnete vajíčka a oddělte zvlášť žloutky a bílky. Žloutky vložte do mísy, přisypejte cukr a obě ingredience řádně utřete nebo vyšlehejte do jemné pěny. Pak přidejte rozinky, smetanu a mouku, kterou jste předem smíchali s kypřícím práškem. Následně ušlehejte pevný sníh z bílků a opatrně ho vmíchejte do těsta.

Příprava formy

V tuto chvíli pečlivě vymažte formu na bábovku zvoleným tukem, lze využít máslo, ale i sádlo. Důkladně promažte každičký záhyb. Vysypat ji pak můžeme nejen hrubou moukou, ale i strouhankou nebo kokosem. Díky tomu vám půjde bábovka ve finále lépe vyklopit.

Fáze pečení

Do takto připravené formy nalijte hotové těsto a dejte péct do předem vyhřáté trouby na 170 °C na dobu cca 30 až 45 minut.

Kontrola se špejlí

Jestli je bábovka dokonale pečená, poznáte díky testu se špejlí. Zapíchněte ji opatrně ještě ve formě do bábovky a pak ji pomalým pohybem vytáhněte. Povytažení z těsta by měla zůstat naprosto čistá a suchá.

close info Arina P Habich / Shutterstock zoom_in Hotové těsto ihned nalijte do vymazané a vysypané formy a vložte do trouby.

Jak bábovku vyklopit

S vyklopením bábovky z formy raději nespěchejte! Mohli byste ji zbytečně potrhat či jinak zdeformovat. Raději ji nechte tak 5 až 10 minut vychladnout. Bábovka bude mít šanci se mírně odlepit od stěn formy a vyklouzne téměř sama. Pak formu přiklopte talířem a obojí najednou obraťte.

Finální úprava

Upečenou bábovku po vyklopení, nejlépe na slavnostní tác na nožce, posypte vanilkovým cukrem. Stejně tak ji můžete polít čokoládovou nebo jinou polevou dle vašich možností a chuti.

Tip na závěr

Tento recept je velmi variabilní, a proto si můžete bábovku vylepšit i o další příchutě. Rozinky lze předem namočit například do rumu nebo whisky, anebo je můžete nahradit hrstí posekaných ořechů, nebo kandovaným ovocem. Fantazii se meze určitě nekladou!

