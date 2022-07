Slupky od melounu nevyhazujte! Udělejte si z nich rychlý a vynikající džem

Melounová sezóna je v plném proudu! Milovníci této vynikající zeleniny mají žně a náležitě si to užívají. Víte, že slupky od melounu skvěle využijete v kuchyni?

Melounový džem je sám o sobě exotickou delikatesou, kterou si ale doma můžete úplně v pohodě připravit. Ale co teprve džem z melounových slupek, to je extra exotika! Vyzkoušíte si ho s námi nachystat? Máme pro vás dokonce dva způsoby přípravy, záleží na vás, jaký vám bude více sympatický. Vlastně…proč si nepřipravit oba dva?

Melounová sezona je v plném proudu! Zdroj: shutterstock.com

Zdravotní bonusy slupek

Melounové slupky, kterých není po konzumaci dužiny málo, končí ve většině případů v koši nebo na kompostu. Ale i slupky obsahují mnoho zdraví prospěšných látek, například vitamíny A, C, B6, draslík, zinek, hořčík či lykopen, který se řadí mezi výborné antioxidanty.

Džem no. 1

Co budete potřebovat:

1 kg slupek z vodního melounu

200 ml jablečného octa

1 kg želírovacího cukru

1 balení vanilkového cukru

citron

2, 5 litru vody

Postup přípravy:

Nejprve rozkrájejte meloun a společně s rodinou nebo známými si dejte pořádně do nosu. Aby byl džem ještě chutnější, můžete při krájení ponechat u slupky trochu více červené dužiny, než jste zvyklí. Ze slupek okrájejte zelené okraje (obal melounu), pokrájejte slupky na menší kostičky a vhoďte je do hrnce. Zalijte je dvěma litry vody, 200 ml jablečného octa a nechte probublávat 2 hodiny na sporáku. Po požadované době slijte, trochu prolijte studenou vodou a vraťte zpět do rendlíku. Přidejte želírovací cukr, půl litru vody a šťávu i kůru z citronu. Směs vařte do doby, než zhoustne. Poté rozmixujte podle vaší oblíbenosti, můžete samozřejmě zcela dohladka, anebo ponechejte v džemu kousky. Ještě horký džem naplňte do dobře vymytých skleniček, uzavřete a otočte dnem vzhůru cirka na pět minut. Nakonec si skleničky vyskládejte na deku a pořádně je do ní na půl dne zachumlejte.

Vždy vám po melounu zbydou slupky, tak proč je nevyužít? Zdroj: Profimedia

Džem no. 2 k přímé konzumaci

K přípravě druhého džemu je zapotřebí ingrediencí o něco méně:

600 g melounových slupek

citron

2 pomeranče

500 g cukru

Jak na to:

Začátek je stejný jako v předchozím receptu. Nakrájené slupky na kostičky dejte do misky, přidejte šťávu z citronu i cukr. Směs dobře promíchejte, přikryjte potravinářskou fólií a dejte na noc odpočinout do lednice. Další den všechen obsah přendejte do hrnce a přikrájejte k němu dva pomeranče (na kousky). Hrnec s obsahem dejte na plotýnku a nechte pod pokličkou probublávat na nízký výkon 45 minut. Poté nechte vychladnout a pomixujte dle vaší představy. Teď už jen stačí popřát dobrou chuť!

