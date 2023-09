Většina Čechů dělá při přípravě ovoce a zeleniny fatální chybu, říká odborník

Loupete zeleninu a ovoce, které se dají konzumovat i se slupkou? Je to velká chyba. Zbytečně se tak připravujete o cenné vitamíny a živiny. Byla by škoda nevyužít veškeré užitečné účinky, které prospějí našemu zdraví. Odborníci na to mají jasný názor.

Ovoce a zelenina je jedna ze základních složek zdravého jídelníčku. Převážná většina z nás jej zpravidla před použitím nejen pečlivě umyje, ale i oloupe či oškrábe slupku. Zpravidla to již děláme automaticky a moc o tom dopředu nepřemýšlíme. Přitom právě ve slupkách bývá největší koncentrace léčivých látek. Nezbavujte se tedy té nejvýživnější části za každou cenu. Jak správně loupat ovoce a zeleninu? Na to se můžete podívat v následujícím videu z YouTube, z kanálu Yummly: Slovo odborníka Fakt, že bychom neměli plody slupek zbavovat, ale raději je konzumovat, často zaznívají i z úst renomovaných expertů. „Ve slupkách zeleniny a ovoce jsou úžasné živiny prospívající lidskému zdraví a jedná se o to nejzdravější. Slupky obsahují i spoustu vlákniny, především té nerozpustné," řekla certifikovaná dietní sestra Detroyerová z New Yorku. Dodala také, že většina slupek ze zeleniny obsahuje antioxidanty, které umí účinně bojovat proti volným radikálům. Odborníci tvrdí, že lidé, kteří si zeleninu a ovoce loupou, mají o 15 % nižší příjem antioxidantů než ti, kteří je jedí i se slupkou. Právě tyto užitečné látky chrání náš organismus před chronickými chorobami jako je rakovina, nemoci srdce a Alzheimerova choroba. Jablka i hrušky jsou skvělým zdrojem vlákniny, vitamínu C a vitamínů skupiny B a betakarotenu. A ve slupkách je jich nejvíce. Zdroj: Profimedia Vždy jen zdravé kusy Ze všeho nejlepší je, když můžete veškerou zeleninu či ovoce využívat ze své zahrady. Víte, že není ošetřená chemicky a plná nežádoucích látek. Pokud vlastní zdroje nemáte, pořizujte si plody vždy od prověřených farmářů či soukromých pěstitelů. Zároveň vždy vybírejte jen perfektní a absolutně zdravé kusy. Navíc podpoříte místní farmáře a rozvoj lokálního zemědělství. Jaké druhy ovoce a zeleniny byste tedy již neměli loupat, pokud se nechcete připravit o ty nejdůležitější nutriční látky? Hrušky a jablka Zrovna u těchto dvou druhů ovoce můžete slupku na ovoci po důkladném omytí ponechat. Škrabku v tomto případě zcela vypusťte. Jablka i hrušky jsou skvělým zdrojem vlákniny, vitamínu C a vitamínů skupiny B a betakarotenu. Obsahují více než 30 minerálních látek, mezi kterými najdete například fosfor, železo, draslík a hořčík, přičemž podstatná dávka těchto látek je právě ve slupce. Brambory Stejně si můžete ušetřit práci s loupáním vařených brambor. Jejich slupky jsou významnější než dužina nejen obsahem vlákniny, ale i antioxidantů, kyseliny listové a vitamínů A, C a K. Neplýtvejte proto zbytečně jídlem a zároveň významnými živinami. Mrkev a petržel Obě tyto kořenové zeleniny jsou v kuchyni poměrně často využívané. Mrkev je bohatá na živiny, včetně vitamínů A, C a K, beta-karotenu, draslíku, hořčíku, železa a vlákniny. Obsahuje fytonutrienty, jako jsou karotenoidy a polyfenoly, které mají antioxidační účinky. Většinu těchto látek najdete i v petrželi. A stejně jako v předchozích případech, většina je jich právě ve slupkách. Pokud oloupete mrkev, přijdete o přibližně 25 % beta-karotenu, který je důležitý pro zdraví očí, pokožky a imunitního systému. Když budete zbavovat slupky petržel, připravíte se o zhruba 20 % vitaminu A. Pokud oloupete mrkev, přijdete o přibližně 25 % beta-karotenu. Zdroj: Andrey Armyagov / Shutterstock.com Lilek Ani u této zeleniny se nenamáhejte s loupáním. Slupka lilku je totiž doslova nabitá antioxidantem zvaným nasunin, která pozitivním způsobem prospívá mozku a jeho regeneraci. Tato látka se navíc řadí mezi druhy flavonoidů, které regulují tělesnou váhu. Obecně platí, že mladý a čerstvý lilek má slupku tenkou a dobře stravitelnou, pokud je lilek starší nebo přezrálý, jeho slupka může být tvrdší a hořká. V takovém případě je lepší ji oloupat, ale můžete ji třeba podusit s jinou zeleninou. Kiwi Napadlo by vás dát si kiwi i s jeho hnědou chlupatou slupkou? Odpověď zní většinou ne. Ovšem třeba u broskve o tom nepřemýšlíte, přestože je také chlupatá. Když si dáte kiwi se slupkou, dodáte svému tělu až třikrát více prospěšné vlákniny, než když zkonzumujete pouze jeho zelený šťavnatý vnitřek. Před konzumací však ovoce vždy pečlivě omyjte pod tekoucí vodou, abyste odstranili veškeré nečistoty. Slupka kiwi obsahuje antioxidanty jako je kvercetin, který nás chrání před oxidačním stresem a záněty.